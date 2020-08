1-0. El uruguayo Ramírez da el triunfo ante el Cruz Azul que pierde la racha ganadora

Querétaro (México), 12 ago (EFE).- El uruguayo Kevin Ramírez anotó este miércoles el tanto con el que los Gallos Blancos de Querétaro vencieron por 1-0 al Cruz Azul en la cuarta jornada del Apertura 2020 mexicano.

Los celestes, entrenados por el uruguayo Robert Dante Siboldi, no perdían en la liga desde el pasado 17 de enero 2020 en el cancelado Clausura, fecha en la que cayeron ante el San Luis.

El Cruz Azul atacó constantemente la meta del guardameta Gil Alcalá durante la primer parte, pero el Querétaro fue contundente con su único remate a puerta.

El extremo Elías Hernández fue el más activo del Cruz Azul, con tres disparos de media distancia que no alcanzaron a perforar la red.

En el minuto 29 llegó la anotación del cuadro local. Alcalá despejó un balón desde su área, Ramírez peleó la pelota con el defensor Josué Reyes para centrar a Ángel Sepúlveda, quien se la regresó a Ramírez para marcar el 1-0.

La más clara del Cruz Azul llegó al 44. El chileno Igor Lichnovsky filtró al área una pelota a Santiago Giménez, quien remató a quemarropa, pero un buena salida de Alcalá evitó el empate.

Cruz Azul no encontró los espacios en la segunda mitad, en la que Querétaro anuló a la ofensiva celeste.

El Querétaro estuvo más cerca de ampliar su ventaja, primero en el minuto 56 cuando el uruguayo Hugo Silveira estrelló un remate en las manos del portero Corona y luego al 70 en disparo de Sepúlveda.

Los celestes tuvieron la última del partido al 92 con un cabezazo en el área del paraguayo Juan Escobar que salvó la defensa del Querétaro en la línea.

Este resultado le permite al Querétaro sumar sus primeros tres puntos para ubicarse en la décima posición con 4 unidades; Cruz Azul es cuarto con siete puntos.

En la quinta jornada, el Querétaro recibirá el domingo al América y el Cruz Azul será local ante el Juárez el sábado.

– Ficha técnica:

1. Querétaro: Gil Alcalá; Julián Velázquez, Alfonso Luna, Erik Vera, Daniel Cervantes, Irving Zurita; Kevin Ramírez, Fernando Madrigal, Gonzalo Montes; Ángel Sepúlveda (Omar Islas, m.79) y Hugo Silveira (Sebastián Sosa, m.74).

Entrenador: Alex Diego.

0. Cruz Azul: José de Jesús Corona; Igor Lichnovsky, Luis Romo (Yoshimar Yotún, m.63), Adrián Aldrete (Misael Domínguez, m.78), Juan Escobar, Josué Reyes; Elías Hernández (José Rivero, m.63), Rafael Baca (Jonathan Borja, m.88), Orbelín Pineda; Jonathan Rodríguez y Santiago Giménez (Milton Caraglio, m.78).

Entrenador: Robert Dante Siboldi.

Gol: 1-0, m.29: Kevin Ramírez.

Árbitro: Jorge Isaac Rojas. Amonestó a Erik Vera (m.83), por el Querétaro y a Adrian Aldrete (m.37) y al uruguayo Jonathan Rodríguez (45+2), por el Cruz Azul.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Apertura 2020 de mexicano, celebrado en Querétaro sin público.

