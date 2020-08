106-104. Pacers, con Turner y Summer, se imponen a los Rockets, sin Westbrook

BLake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 12 ago (EFE).- El pívot Tyler Turner aportó 18 puntos como líder de los Pacers de Indiana que se impusieron por 106-104 a los Rockets de Houston y rompieron racha de cinco derrotas seguidas que habían tenido ante el equipo tejano.

El base reserva Edmond Sumner agregó 17 tantos y los Pacers pudieron detener un rally tardío de Houston y el escolta James Harden.

Parecía que los Pacers se habían asegurado la victoria cuando subieron 104-90 con 5:05 restantes.

Pero fue entonces cuando Harden puso en marcha a Houston, reduciéndolo a 106-104 con una canasta de conducción con 27 segundos para el final.

Harden tuvo 11 de los 14 puntos de Houston durante la racha de intento de remontada.

Sin embargo, después de que el escolta Victor Oladipo falló un triple, Turner propinó el rebote al base Justin Holiday con seis segundos por jugarse.

Holiday anotó dos tiros de personal para asegurar la primera victoria de Indiana sobre Houston desde febrero de 2017.

El entrenador de Indiana, Nate McMillan, permitió que abridores como el escolta Malcolm Brogdon y el alero T.J. Warren descansaran debido a las lesiones persistentes.

El entrenador se alegró de ver al resto de la alineación avanzar en su ausencia de la pareja, quienes se han combinado para promediar 36 puntos en un partido de esta temporada.

Harden no pudo realizar un triple final antes de que sonara la bocina.

Los Rockets han perdido dos partidos seguidos por primera vez desde que la NBA reinició la temporada en la burbuja de Orlando.

Harden aportó un doble-doble después de anotar 45 puntos y empató el récord de su carrera con 17 rebotes.

El escolta estrella de los Rockets se quedó a una asistencia de su quinto triple-doble esta temporada. Fue el partido número 21 de Harden esta temporada con 40 puntos o más.

Holiday también logró 18 puntos con los Pacers. Oladipo y el escolta-alero Doug McDermont tuvieron 16 tantos cada uno. Turner impuso también su presencia en poder dentro de la pintura en el apartado defensivo al capturar 12 rebotes que lo dejaron con un doble-doble.

El escolta-alero Jeff Green tuvo 14 puntos como mejor reserva de los Rockets, que volvieron a tener problemas en los tiros desde fuera del perímetro al anotar sólo 16 de 57 intentos de triples.

McMillan dijo que T.J. Warren no jugó por una facitis plantar, algo con lo que se ha tenido que enfrentar toda la temporada. McMillan quería que Warren descansara. El entrenador no estaba seguro de si Warren, su mejor anotador y sorpresa en la burbuja de Orlando, jugaría el viernes en la final de la temporada regular.

Harden dijo que era importante para los Rockets era tener a Westbrook saludable de regreso para los playoffs.

Westbrook se sentó después de que una resonancia magnética le diagnosticara una lesión en el cuádriceps en la pierna derecha, y es duda para el inicio de la competición de los playoffs.

