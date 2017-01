Actor Julián Román asegura que serie “El comandante” causará polémica

* Aspectos de la vida del ex mandatario colombiano Hugo Chávez se relatarán en esta historia

México, (Notimex).- El actor colombiano Julián Román apuesta por las historias latinoamericanas, ahora al ser parte de la serie “El comandante”, la cual aborda varios aspectos de la vida del ex presidente venezolano Hugo Chávez.

Román, quien recientemente terminó de filmar este trabajo en su natal Colombia al lado de la actriz y modelo Stephanie Cayo, reconoció que ha sido una historia muy interesante, pero que causará polémica.

“Es amado por uno y odiado por otros, así que creo que tenemos en las manos una gran historia para contar, además de que son hechos recientes con los que estamos conectados todos los latinoamericanos”, expresó.

“Hay que recordar que Chávez cambió la forma de ver y de pensar en Latinoamérica, por eso también sabemos que habrá quienes se sientan identificados y quienes rechacen la historia”, dijo el actor conocido en México por la serie “La viuda negra”.

Acotó que esta producción cuenta con una amplia investigación, que ha involucrado a gente cercana al ex mandatario para corroborar algunos sucesos, “porque no hablaremos a la ligera”.

Por ello, este trabajo también se ha rodeado de un equipo de abogados, quienes los han asesorado para evitar problemas posteriores, pues saben que Chávez es un personaje que tiene mucho que revelar.

“Mezclaremos la ficción con la realidad en este trabajo que recién hemos terminado”, dijo Román, quien no reveló detalles de su personaje en esta nueva serie que se planea estrenar a finales de este mes por TNT.

La serie se suma a otros proyectos que ha hecho la señal de paga, como lo fue “Hasta que te conocí”, trama inspirada en la vida del cantautor mexicano Juan Gabriel y que protagonizó Julián Román.

“El comandante” consta de 60 capítulos y es protagonizada por el colombiano Andrés Parra, quien también ha hecho series como “Pablo Escobar: El patrón del mal”.

Comparte tu opinión.