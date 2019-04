Alcalde de Edinburg y su Esposa Arrestados por fraude en elecciones

Por José Luis B Garza

El procurador general de Texas, Ken Paxton, dio a conocer, mediante un comunicado oficial, que la Unidad de Fraude de Elección de su oficina llevó a cabo el arresto del alcalde de Edinburg, Richard Molina y su esposa, Dalia, por fraude electoral. Molina enfrenta cargos por orquestar un engaño de votación ilegal organizado en su propia elección de alcalde.

La Oficina del Fiscal del Condado de Hidalgo va a fiscalizar ambos casos con la ayuda de la Unidad de Fraude de Elección del procurador general, afirmo el procurador general.

De acuerdo con la información proporcionada, Molina y su esposa hicieron que numerosos votantes cambiaran sus direcciones a lugares en los que en realidad no vivían, incluyendo un complejo de departamentos de su propiedad, con el propósito expreso de que votaran por Molina en la elección municipal de Edinburg del siete de noviembre de 2017.

El engaño para recolectar votos incluyó la participación de trabajadores de campaña pagados, entre otros. Molina ganó la elección, derrotando por 1,240 votos a Richard Garcia quien llevaba largo tiempo como alcalde de Edinburg.

En esa ocasión el total dela votación fue de 4519 votos para Molina que representaban un 53.66 porcino del total del voto, contra 3278, de García, un 38.10 por ciento. Un tercer candidato, Gina Marie lamía, logró solamente en esa ocasión 624 sufragios.

Durante el último año, la Unidad de Fraude de Elección ha llevado a cabo múltiples, investigaciones sobre denuncias y quejas de fraude electoral que fueron registradas formalmente con el Secretario de Estado de Texas y remitidas a la Procuraduría General. La Oficina del Fiscal del Condado Hidalgo ha cooperado y ayudado a la Unidad de Fraude de Elección en sus investigaciones.

“El fraude electoral es una afrenta a la democracia y quita la autoridad de los electores a decidir para ponerla en manos de aquellos que no tienen derecho a tomar esas decisiones,” expresó el Procurador Paxton. “La apatía electoral es causada por las elecciones fraudulentas con resultados garantizados. Mi oficina siempre va a hacer todo lo que pueda para proteger la integridad de las elecciones en Texas y los derechos de todo votante legal a emitir su voto y que este sea contado con exactitud. Nadie está por encima de la ley.”

El Procurador Paxton expresó su agradecimiento por el compromiso del fiscal dedistrito del condado Hidalgo, Ricardo Rodriguez, a la integridad electoral en este caso, así como varios otros casos de fraude de votantes que no están relacionados y que siguen en curso.

“Mi oficina agradece a los muchos testigos que se han presentado y cooperado con la investigación, explicando cómo fueron engañados por un candidato ambicioso a participar en un engaño de votación ilegal para elegir a Richard Molina,” expresó, por su parte el fiscal Rodriguez. “Exhortamos a testigos adicionales que fueron presionados a participar en votación fraudulenta en la elección de Molina a que se presenten y cooperen con las autoridades. Estamos preparados para presentar una selección completa de cargos contra Molina y sus otros conspiradores ante el gran jurado para una evaluación completa de la evidencia y garantizar que se haga justicia.”

Desde el año pasado, 18 personas han sido arrestadas con relación al engaño de votación ilegal organizado, con la ayuda del Departamento de Seguridad Pública y los Texas Rangers.

De 2005 a 2017, la procuraduría general ha fiscalizado 97 demandados por numerosas infracciones de fraude electoral. En el año fiscal de 2018, la Unidad de Fraude de Elecciones del Procurador Paxton, con la ayuda de una subvención de justicia penal de la oficina del gobernador, ha fiscalizado a 33 demandados, lo cual suman a 97 infracciones de fraude electoral.

Actualmente hay 75 investigaciones de fraude electoral activas, junto con 63 cargos de delitos electorales pendientes a ser fiscalizados, en la Unidad de Fraude de Elecciones del procurador general.

Comparte tu opinión.