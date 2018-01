Alejandro Calva iniciará rodaje de segunda parte de “La reina del sur”

México, (Notimex).- El actor mexicano Alejandro Calva confirmó que este año comenzarán las grabaciones de la segunda temporada de la serie “La reina del sur”, que mantendrá a Kate del Castillo como protagonista.

Calva indicó que será en el segundo trimestre de este año cuando viaje a la Toscana, Italia, pues ahí comenzará la historia de “Teresa Mendoza” y posteriormente la producción viajará a Rusia y Colombia.

“Será como lo hicimos la primera vez, voy a dar la vuelta por el mundo; además, en estas fechas me voy al Festival de Almada con “Arizona”, una obra que llevo haciendo cinco años y seguimos con vida, y con este montaje viajamos también a los festivales de Braga y Menorca, así que voy a andar muy paseado por Europa”, expresó el actor en entrevista.

De acuerdo con Calva, la trama comienza con “Teresa Mendoza” retirada de los negocios ilícitos; en la primera parte, el actor dio vida a “César “Batman” Güemes.

“Está padre, sólo he leído los dos primeros capítulos, suena divertido, sobre todo en la calidad actoral, esperemos que se mantenga como en la primera parte, porque fue una súper producción de Telemundo”, externó.

El actor participa además en la película “Una mujer sin filtro”, la cual protagoniza Fernanda Castillo y forma parte de la puesta en escena “Privacidad”.

“Es todo un éxito la obra, que en 30 años de carrera no me había tocado presenciar, los boletos se agotan, hay filas de gente queriendo entrar y se llenan las mil butacas una o dos veces al día, y eso me encanta, me gusta ese lenguaje que tiene la obra porque le llega al público”, indicó.

