Amplía participación de votantes demócratas en primarias en Texas

Dallas, (Notimex).- Los resultados de las elecciones primarias del martes en Texas, las primeras en el país rumbo a los comicios de 2018, mostraron el entusiasmo de los demócratas que acudieron a votar en números que no se habían visto en más de una década, aunque aún sin alcanzar a los republicanos.

En las primeras horas del miércoles, el número de votantes demócratas contabilizados se acercó a un millón, casi el doble de los totales de 2014 y alcanzando un nivel no visto en una primaria de medio término para ese partido desde 2002.

Sin embargo, los totales de los votos republicanos superaron los 1.4 millones, un modesto aumento respecto de 2014.

En la principal contienda, la nominación para la gubernatura, los demócratas Lupe Valdez y Andrew White avanzaron a una segunda vuelta, al no alcanzar ninguno de ellos el 50 por ciento de los votos.

Valdez, exsheriff del Condado de Dallas, recibió 436 mil votos, 42.9 por ciento del total de los emitidos, mientras que White, hijo del exgobernador Mike White, obtuvo 278 mil sufragios, 27.4 del total. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 22 de mayo.

En tanto el gobernador Greg Abbott obtuvo la candidatura republicana al superar fácilmente a dos candidatos poco conocidos con el 90 por ciento de los votos, para buscar su reelección al cargo.

El vicegobernador Dan Patrick, ganó la nominación republicana para tratar de reelegirse para un segundo periodo y los demócratas nominaron a Mike Collier, para competirle por el cargo.

Por su parte, el representante federal Beto O’Rourke ganó fácilmente la nominación demócrata para el Senado de Estados Unidos, y se enfrentará en la elección de noviembre al actual senador Ted Cruz, quien fue ratificado por los republicanos para competir por su reelección.

El Comisionado de Tierras, George P. Bush, nieto y sobrino de los expresidentes George H.W. Bush y George W. Bush, obtuvo la nominación republicana para buscar su reelección en ese cargo, mientras que los demócratas eligieron al hispano Miguel Suazo, para contender en su contra.

Este año, ocho de los 38 escaños de Texas en la Cámara de Representantes estarán abiertos en la elección de noviembre próximo, seis de los cuales están actualmente en manos de los republicanos que se retirarán al final del periodo y dos de los demócratas que se jubilan.

Los demócratas eligieron a Sylvia García en el distrito 29 en Houston y a Verónica Escobar en el distrito 16 en El Paso. Ambas podrían convertirse en las primeras latinas en representar a Texas en el Congreso. Escobar buscará reemplazar a O’Rourke, quien obtuvo la nominación demócrata al Senado.

En casi todos los distritos republicanos abiertos, los nominados no se conocerán hasta el próximo 22 de mayo, al no haber superado ninguno de los aspirantes el 50 por ciento de los votos.

