Anticonceptivo inyectable puede prevenir cáncer cervical, revela estudio

México, (Notimex).- El Departamento de Biología y Bioquímica de la Universidad de Houston (UH), a través de un estudio, reveló que un anticonceptivo inyectable a base de acetato de medroxiprogesterona logró prevenir el desarrollo del cáncer cervical, lo que ayudaría a mujeres que no tienen acceso a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

La investigación, aplicada a ratones, determinó que el acetato de medroxiprogesterona disminuyó de manera significativa las lesiones precancerosas existentes.

“Aunque las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano han estado disponibles desde 2006, la incidencia de lesiones precancerosas (neoplasia intraepitelial cervical o CIN) y cáncer cervical debido al VPH no ha disminuido sustancialmente, lo que sí logró el acetato de medroxiprogesterona”, destacó.

El estudio explicó que la progresión del cáncer cervical en las mujeres se desarrolla similar a la enfermedad neoplásica cervical en ratones, a través de múltiples etapas, comenzando desde la CIN, hasta culminar con la aparición de un cáncer invasivo.

Los científicos concluyeron que los ratones que fueron tratados con un anticonceptivo inyectable no desarrollaron cáncer de cérvix y, además, evitó que fuera metastásico e, incluso, logra revertirlo, apuntó la investigación publicada en la revista The American Journal of Pathology.

“Si se prueba clínicamente que es efectivo, el acetato de medroxiprogesterona puede ser una bendición para las mujeres que no tienen acceso a las vacunas contra el VPH”, afirmó Sang-Hyuk Chung, investigador principal de dicho estudio.

De acuerdo con el experto, el alto costo y la falta de un programa mundial de vacunación han limitado el uso de estas vacunas, por lo que se necesita con urgencia un medio eficaz y no invasivo para tratar la CIN, como el acetato de medroxiprogesterona.

El doctor Chung y los coinvestigadores de la Universidad de Houston habían demostrado previamente que ese anticonceptivo revertía el cáncer cervical en un modelo de ratón con genes del VPH, responsable del cáncer del cuello de útero de las mujeres.

«Somos optimistas porque el modelo de ratón que utilizamos en este estudio ha sido validado y revelado mecanismos importantes del cáncer de cuello uterino», afirmó Chung, tras recordar que las suspensiones inyectables del acetato de medroxiprogesterona son baratas y pueden permanecer estables a temperatura ambiente; por lo que no hay necesidad de almacenamiento especial, como las vacunas.

El cáncer de cuello uterino es el tercer cáncer más común y el tercero más mortal en mujeres en todo el mundo, atribuidas principalmente al VPH, que es considerado un factor importante en el desarrollo de lesiones pre-cancerosas cervicales y cánceres.

