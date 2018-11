Anuncian refugiados que el sábado abandonarían la Ciudad de México

México, (Notimex).- Los refugiados de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua que se encuentran en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca anunciaron que el sábado, a las 5:00 horas, reanudarían su caminata hacia Estados Unidos, pese a que las Naciones Unidas les ha negado su apoyo.

“La salida es a las 5 de la mañana y nadie nos va a parar; a pesar de que se nos cerró una puerta, se nos abrió otra, la del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que nos va transportar de la estación Ciudad Deportiva a la terminal Toreo”, expusieron representantes de estos países centroamericanos.

En conferencia de prensa, Joel García, Emanuelle García, Billy Noel Martínez, de Honduras; Elena, de Madres Migrantes, y Aníbal Rodríguez, de El Salvador, así como Anabella Rodríguez, de Guatemala, dieron a conocer que una persona les ofreció 70 autobuses para transportar principalmente a mujeres, personas de la tercera edad y niños.

Acusaron a las Naciones Unidas de negarles todo tipo de apoyos para que su caravana pudiera desarrollarse de manera normal y contar con todo tipo de facilidades: “Nos engañaron ayer (jueves) y no queremos que estén presentes en nuestra marcha, que reanudaremos mañana (sábado), a partir de las 5:00 horas”.

Hasta el momento, mil 495 refugiados han dejado el campamento que se encuentra instalado en el estadio Jesús Martínez “Palillo”, en la Magdalena Mixhuca y lo hicieron hoy, pues decidieron adelantar su salida para llegar al estado de Querétaro.

Los representantes de estas naciones centroamericanas solicitaron que continúe el apoyo de los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, así como de las comisiones estatales en los estados que recorran.

Aclararon que está descartado llegar a Estados Unidos por el estado de Tamaulipas, debido al clima de inseguridad en esa entidad.

Billy Noel Martínez acusó a los representantes de las Naciones Unidas de haberles mentido durante la reunión que tuvieron, pues están jugando con la dignidad de niños y personas de la tercera edad: “Por lo tanto, exigimos que no los queremos ver en nuestra caravana”.

Los representantes de los refugiados centroamericanos solicitaron a las autoridades mexicanas “tránsito libre, con el fin de recuperar el tiempo y llegar lo más pronto posible a Estados Unidos”.

Emanuelle García, de Honduras, precisó que en caso de que el gobierno de Donald Trump les cierre las puertas, solicitarán al gobierno canadiense que les abra su frontera para que les de trabajo: “Ya no podemos regresar a nuestra patria, ya no tenemos país y estamos pidiendo ayuda a la comunidad internacional”.

Cuestionaron a las Naciones Unidas que mientras apoya a los venezolanos para salir de su país, a ellos les niega todo, como facilitar autobuses para el traslado de niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y enfermos.

Comentaron que fueron a solicitar una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos cansados de la situación que prevalece en nuestros países, en donde la corrupción, violencia y falta de oportunidades están a la orden del día”, dijeron.

Recordaron que el presidente estadounidense, Donald Trump, es hijo de migrantes, por lo tanto, resulta inaudito que quiera cerrarnos las puertas a nosotros: “Somos refugiados, no migrantes”, aclararon.

Agradecieron a Dios toda la ayuda que se les ha dado, así como el apoyo que han recibido de los mexicanos.

Comparte tu opinión.