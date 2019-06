Aplicación de impuestos podría generar una recesión

México, (Notimex).- México podría entrar en recesión de aplicarse los aranceles progresivos de hasta 25 por ciento a las exportaciones nacionales a Estados Unidos, debido a que las cadenas de valor entre ambas naciones son grandes y los índices de inversión podrían ir a la baja, consideró BBVA Bancomer.

De acuerdo con su economista en jefe Carlos Serrano, en este momento no es posible hacer más estimaciones, debido a que la medida no ha sido aplicada, sin embargo, «resolver problemas de migración no se hace en 10 días».

Consideró que esta situación tampoco manda buenas señales a la economía global, ya que Estados Unidos genera incertidumbre por el hecho que se acaba de negociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Esto deja entrever que no se respetan los acuerdos comerciales por parte de la administración del presidente Donald Trump, señaló.

El economista en jefe de la institución financiera expuso que el impacto en el sector bancario sería una mejor colocación de créditos, mientras que el tipo de cambio fue el que comenzó a recibir las reacciones por el anuncio.

«No sabemos si va a pasar, eso habría que preguntárselo a Trump, pero creo que sería una muy mala idea para ambas economías y para la economía global. Esto va más allá, incluso que el comercio Estados Unidos y México, porque daría incertidumbre a la economía global», dijo.

