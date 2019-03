Arath de la Torre disfruta del buen momento que vive en su carrera

* El actor tomará un descanso al concluir las grabaciones de la segunda temporada de “Simón dice”

México, (Notimex).- El actor Arath de la Torre, quien comenzó grabaciones de la segunda temporada de la serie de comedia “Simón dice”, indicó que aunque está pasando por un buen momento en su carrera, se dará tiempo para tomar unas vacaciones y disfrutar a su familia.

En entrevista, luego de dar el claquetazo de esta segunda temporada, y del anuncio de la tercera entrega, De la Torre destacó que “ahora que termine de grabar ‘Simón dice’, voy a meter freno de mano, tengo tres años sin tomar unas vacaciones, estoy pasando un momento muy bonito de mi carrera, en donde tengo mucho que acceder para seguir dando entretenimiento al público y seguir realizando mis sueños”.

Comentó que este mes cumple 44 años de edad, “empecé a los 16 años a trabajar y no conozco otro lugar que no sea la televisión, así que me debo a ella. He trabajado en todos los horarios, en todos los formatos y en todos los géneros, solo me faltaba conducir los premios TVyNovelad y ya lo hice y vienen muchos proyectos con la empresa, pero a largo plazo, porque ya les pedí que me dieran oportunidad de descansar, porque estoy muy estresado”.

El actor indicó que el incremento de trabajo se dio con la telenovela “Mi marido tiene más familia”, después la película “Caer en tentación”, entre otras cosas, “pero más que el rollo de ansiedad o de estrés es porque quiero pasar más tiempo con mis hijos y con mi familia y seguir trabajando en mi casa”.

El actor indicó que esta segunda temporada de ‘Simón dice’, viene mucho más elevada y atrevida, más para adultos, con el doble sentido que le encanta al mexicano. “Mostrar cómo somos las parejas y creo que ese ha sido el éxito, lo curioso es que la mayor audiencia de este programa son las mujeres, porque gustan de ver como estamos los hombres”.

Afirmó que estar en ‘Simón dice’ es una diversión constante con el elenco y los directores, “es una fórmula maravillosa que Pedro y Óscar Ortiz de Pinedo han sabido hacer muy bien, porque el programa ha llamado la atención de los que reconocen la calidad de los programas como éste y ‘Renta congelada’”.

