“Aún no he llegado a donde me gustaría llegar”: Ana Brenda Contreras

Los Angeles, Notimex).- La actriz mexicana Ana Brenda Contreras admitió que le falta mucho “para llegar a donde me gustaría llegar”, aunque aclaró que no está obsesionada con actuar en Hollywood y que lo importante es “siempre expandirse”.

“Aún creo que me falta mucho para llegar a donde me gustaría llegar y no me refiero a términos de fama o reconocimiento, sino a hacer cosas que me representen un reto”, dijo la actriz en entrevista con Notimex durante el festival de cine Hola México 2017, que se llevó a cabo en Los Ángeles.

Contreras recorrió la alfombra roja del evento cinematográfico, que abrió con la exhibición de la película “La vida inmoral de la pareja ideal”.

“Tengo 15 años de carrera artística, así que no ha sido fácil”, manifestó la actriz, conocida por sus papeles protagónicos en telenovelas mexicanas y quien presentará en el festival Hola México la comedia romántica que estelariza: “El que busca encuentra”.

“Me llena de orgullo y feliz de estar en una ciudad tan emblemática, por ser un proyecto hecho en México con mucho cariño y con un director que adoro”, apuntó Ana Brenda, quien afirmó que llevar esta cinta a otro país le parecía “increíble”.

Sobre su película, la actriz mexicana manifestó que ésta “es una comedia sencilla, es comedia romántica que no tiene ninguna pretensión más que ser una producción que busca entretener a la familia”.

Comentó que en caso de llegar a Hollywood, le gustaría actuar con figuras como Eva Longoria, Gina Rodriguez o Salma Hayek. “Estas mujeres están haciendo tanto por el cine latino y por representar con gran orgullo a los latinos”, sostuvo.

Sin embargo, Ana Brenda insistió en que no está obsesionada con trabajar en Hollywood, “pero si se da me encantaría, como también si se diera en España o en otros países, la cosa es expandir el mercado y hacer proyectos que representen un reto”, concluyó.

