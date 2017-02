Avanza en el Senado de Texas prohibición de ciudades santuario

(Redacción)

AUSTIN – El Senado dio aprobación tentativa el martes a una propuesta que prohibiría las prácticas de ciudades santuario en Texas.

El término se aplica comúnmente a municipalidades con normas formales o informales que prohíben o desalientan que sus agentes policiales indaguen sobre la situación migratoria de las personas detenidas, o que cooperen con agentes federales de migración.

El Gobernador Greg Abbott mencionó la medida la semana pasada durante su discurso ‘Estado del Estado’, diciendo que éste sería el año en que Texas prohíbe esta práctica. Abbott consideró a las ciudades santuario como tema de emergencia, agilizando la consideración de la legislación.

El autor de la medida, el Senador Charles Perry, de Lubbock, dijo que ésta no es sobre inmigración sino sobre el estado de derecho. “La medida asegura que haya previsibilidad, que nuestras leyes se apliquen sin prejuicio y de igual manera no importa quién ha sido electo”, dijo el senador, agregando durante el debate que los inmigrantes, documentados o indocumentados, que no cometen un crimen no tienen nada que temer en la SB 4. “Sólo se aplica a gente que no cumple con la ley”, señaló.

Además de prohibir las normativas de ciudades santuario, la medida permitiría al estado retener los fondos estatales de municipalidades que no cumplen con la ley propuesta. Las ciudades deberán cumplir con pedidos de funcionarios de migración para transferir la custodia de inmigrantes indocumentados detenidos bajo sospecha de crimen. Si la jurisdicción ignora tal pedido y la persona comete un crimen después de su liberación, sus víctimas podrían iniciar juicio por daños a la jurisdicción.

Con el fin de evitar que inmigrantes indocumentados no reporten crímenes por temor a su estado migratorio, los testigos y víctimas de crimen estarían exentos de la ley. Además, la policía no podría detener a una persona sólo para indagar por su estado migratorio.

La propuesta debe pasar por otro voto de procedimiento, probablemente el miércoles, y luego proseguirá a la Cámara de Representantes para su consideración.

