Baja respuesta al Censo puede traducirse en 50,000 millones de dólares menos

San Juan, (EFE News).- El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico alerta de que la baja respuesta de la población para confeccionar el nuevo Censo puede traducirse para la isla en la pérdida de cerca de 50,000 millones de dólares en fondos federales durante la próxima década, un drama para la economía local.

El presidente de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el economista Nicolás Muñoz, señaló el jueves a Efe que las autoridades locales tienen que reaccionar para que la ciudadanía cumpla con su obligación de aportar la información que requiere el Censo, ya que la pérdida de fondos económicos podría ser decisiva para la marcha de la isla.

Muñoz señaló que la situación es preocupante, ya que a 13 de julio había respondido un 25 % menos de hogares en Puerto Rico al Censo que hace una década, en 2010, porcentaje que sitúa a la isla en una posición mucho más baja que otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Dijo que de mantenerse esa tendencia, Puerto Rico recibiría de las autoridades federales 5.000 millones de dólares menos anuales, lo que significa que durante la próxima década el Estado Libre Asociado dejaría de percibir cerca de 50.000 millones de dólares.

Muñoz explicó que el Censo es fundamental, ya que los datos que se recogen para su elaboración determinan cuál es la población de un territorio, en este caso Puerto Rico, y en base a la cantidad de población se reparten millonarios fondos federales para todo tipo de sectores.

“Si la tendencia de respuesta de la población al Censo continuara como reflejan los datos del 13 de julio, el resultado sería que en la isla vive mucha menos población, lo que se traducirá en pérdidas de fondos millonarias”, resaltó Muñoz.

MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN JUEGO

Dijo que es fundamental que las autoridades locales conciencien a la ciudadanía de la situación, ya que aunque muchos no lo imaginen hay miles de millones de dólares en juego que podrían no llegar a la isla si el resultado del Censo es que viven en Puerto Rico cientos de miles de personas por debajo de la cifra real.

“La gente ve el formulario y le da miedo”, aseguró, tras insistir en que deben ser los alcaldes de los municipios de Puerto Rico los que empujen y orienten a que sus vecinos rellenan los formularios del Censo.

Dijo que está ocurriendo que algunas personas, directamente, no abren las puertas a los agentes censales, individuos que en muchos casos tienen dificultades para rellenar el formulario del censo a través de internet, la otra opción.

“Yo mismo he ayudado a varios de mis vecinos a hacerlo”, dijo como ejemplo de algo que cualquiera podría realizar por quienes por edad, principalmente, no son capaces de hacerlo a través de internet o no abren las puertas a los agentes del Censo, que como recordó completan el proceso en poco más de 15 minutos.

EN ESTADOS UNIDOS LA POBLACIÓN REPARTE ESCAÑOS

Respecto al porqué en Puerto Rico la respuesta al censo está muy por debajo al resto del Estados Unidos continental, sostuvo que uno de los motivos más importantes es el que la población de los estados de EE.UU. es fundamental para repartir escaños en la Cámara de Representantes.

“En Estados Unidos los políticos se mueven para que se complete el Censo porque no quieren perder escaños”, destacó, tras matizar que eso no pasa en Puerto Rico, que cuenta con un representante ante Washington pero sin voto.

Puso además como ejemplo a la isla municipio de Culebra, donde según el último Censo vivían 1.800 personas, muy lejos de las más de 3.000 que la habitan, lo que no quedó reflejado por la dejadez de muchos vecinos para registrarse.

El Censo ha extendido hasta el 15 de agosto la fecha para responder los formularios y a partir de esa fecha quienes no hayan respondido o abierto sus puertas recibirán, de nuevo, la visita de agentes.

Muñoz concluyó señalando que hay cerca de 300 programas de ayudas federales en base al Censo y que sin registro se pierde mucho dinero, lo que al final perjudica, sobre todo, a los municipios de la isla, razón por la que deben ser los alcaldes quiénes tomen la iniciativa de concienciar a sus ciudadanos.

