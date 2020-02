Biblioteca Pública de McAllen lanza programa de préstamos de puntos de acceso a Wi-Fi

McAllen.- Desde el lunes, titulares de tarjetas de la Biblioteca Pública de McAllen podrán acceder a Internet de alta velocidad gratuito e ilimitado desde casi cualquier lugar a través de la nueva e innovadora iniciativa de punto de acceso Wi-Fi de la biblioteca. Los residentes de la ciudad de McAllen pueden conectar una tableta, teléfono inteligente o computadora portátil a Internet desde su hogar, un espacio público o donde no haya acceso gratuito a Internet en los Estados Unidos y México.

Kate Horan, directora de la Biblioteca Pública de McAllen, explicó que los dispositivos de punto de acceso móvil ayudan al público a satisfacer sus necesidades de información de una manera nueva y emocionante. «El acceso a Internet y la alfabetización digital son fundamentales para el éxito en la escuela, en la búsqueda de empleo, en la gestión de las finanzas personales y en la búsqueda de la salud y el bienestar. Al prestar el punto de acceso, como un libro, la Biblioteca Pública de McAllen proporcionará al público acceso 24/7 a Internet» señaló.

En el condado de Hidalgo, más del 11% de los hogares no tienen acceso a servicios de Internet de alta velocidad (FCC, 2016). A nivel nacional, la mitad de los usuarios que no utilizan internet de banda ancha o de alta velocidad, hoy dicen que no se suscriben a la banda ancha porque el costo de una suscripción mensual es demasiado costoso, mientras que el 31% dice que el costo de una computadora es demasiado costoso (Pew Research Center, 2019). Las bibliotecas del condado de Hidalgo que ya prestan puntos críticos en Mission, Weslaco y Pharr encuentran que los préstamos de puntos críticos son particularmente populares entre las familias y los residentes de temporada.

Para ser elegible para participar en este programa, los residentes de McAllen deben tener 17 años o más, tener una tarjeta válida de la Biblioteca Pública de McAllen en regla y mostrar una factura de servicios públicos reciente (dentro de 90 días) con una dirección física de McAllen, Texas.

– Periodo de préstamo: 14 días

– Devoluciones: El equipo debe devolverse a un miembro del personal en el mostrador de circulación en la Biblioteca Pública de McAllen, 4001 N. 23rd Street

– Límite de préstamo: uno por hogar

– Renovaciones: Sí, si no hay nadie esperando.

– Retenciones: Permitido

– Cargos por retraso: $ 1.00 por día

– Pérdida / Daños / Tarifas de reemplazo: $ 100, dispositivo de punto de acceso; $ 10, cable de punto de acceso

– Número de dispositivos que pueden conectarse al mismo tiempo a un punto de acceso: cinco

– Se incluyen instrucciones simples e información de contacto de soporte técnico con cada punto de acceso.

