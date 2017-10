“Caer en tentación” muestra infidelidad femenina sin juzgar: Adriana Louvier

* La telenovela retrata algunas situaciones que lleva a las mujeres a engañar

México, (Notimex).- Bajo la premisa de que la infidelidad de las mujeres es una realidad, la actriz Adriana Louvier aseguró que sin afán de justificar este problema, la telenovela “Caer en tentación”, que recién se estrenó, contextualiza la situación desde una perspectiva poco abordada.

Louvier, quien interpreta a “Carolina” en la producción de Giselle González, sostuvo que su personaje “es muestra de que la infidelidad no se da sólo por cuestiones alusivas al deseo, sino que existen circunstancias que propician la práctica. Y la culpable no es una mujer ‘de la vida alegre’ o como los clichés que estamos acostumbrados a ver”.

“Si bien el personaje siente culpa, mucho por los hijos, te sumerge en las circunstancia de esta mujer; en como muchas veces dentro de una relación no se escuchan, no hay una renovación, hay monotonía, problemas de dinero, etcétera. Esto no sólo afecta a los hombres sino también a las mujeres”, expuso en entrevista con Notimex.

Durante el rodaje de algunas escenas de la telenovela, la actriz platicó que desde que González le ofreció el proyecto y leyó el guión, “mi cabeza no paró de pensar por dónde llevar el personaje, porque es una mujer que es ama de casa, muy joven y que se embarazó a los 15 años de edad; una realidad que viven cientos de personas en México y el mundo entero”.

“Por la dinámica que tiene con su marido, ella comienza a sentirse como una olla exprés. A sus 33 años disfruta de las labores del hogar, pero adentro de ella tiene la necesitad de sentirse más libre, de crecer y realizarse profesionalmente”, abundó.

Bajo ese contexto conoce a un hombre (papel interpretado por Gabriel Soto) que la lleva a “sentir cosas que nunca había sentido”. De esa forma esta mujer de casa de pronto vive una situación de gran amor y pasión con otra persona que no es su esposo, lo que resulta increíble para ella.

“Es como sentir la combinación de libertad y culpa, de arrepentimiento y placer. Aquí tratamos la infidelidad femenina a partir de estas mujeres que podrían ser tu vecina, hermana, amiga o incluso tú”, mencionó.

Además del tema de la infidelidad, indicó que “Caer en tentación” incluye el tema del “cutting” (cortarse), una práctica que se utiliza para crear dolor físico e intentar olvidar el dolor psíquico; “me parece importante abordar estos temas porque pocas veces lo vemos y es más común de lo que creemos”.

Convencida de que este proyecto gustará tanto a hombres como mujeres, Louvier destacó que la producción “goza de un gran manejo de géneros sin perder de vista el melodrama. Hay historias de amor pero también de misterio, un poco de thriller quizá”.

Comparte tu opinión.