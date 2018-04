Cámara de Comercio de E. U. entrega reconocimiento ‘Espíritu Empresarial’ al Rep. Henry Cuéllar

• Por décima primera ocasión

• El reconocimiento honra al Congresista Cuéllar por su alta calificación del 92 por ciento ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos

WASHINGTON— El Congresista Henry Cuéllar por el distrito 28 de Texas fue galardonado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos con el reconocimiento ‘Espíritu Empresarial,’ conocido como “Spirit of Enterprise,” por su apoyo al desarrollo de trabajos y al crecimiento de la economía.

La ceremonia se llevó a cabo en la Cámara de Comercio U.S. Chamber Hill en Washington, DC. que le otorgó al Congresista Cuéllar una calificación del 92 por ciento.

“Le agradezco a la Cámara por otorgarme este reconocimiento,” dijo el congresista Cuéllar. “Desde que tomé juramento como miembro del Congreso en el 2005, he apoyado legislación al nivel nacional que fomenta el desarrollo de negocios y el crecimiento económico. El desarrollo comercial es una de las razones principales por la cual nuestro país sigue prosperando. Mi distrito tiene importantes puertos de comercio internacional, negocios agrícolas, y también miles de pequeñas empresas que proporcionan trabajos a nuestra gente y que fortalecen nuestra economía por medio del sistema de la libre empresa.”

Este prestigioso reconocimiento “Espíritu Empresarial” de la Cámara es otorgado anualmente a Miembros del Congreso que votaron en asuntos fundamentales de legislación empresarial, como se describe en la publicación de la Cámara How They Voted (Cómo Votaron). Los miembros que apoyaron la posición de la Cámara por lo menos un 70 por ciento califican para recibir el premio.

Este es el trigésimo año que la Cámara de Comercio de Estados Unidos formalmente honra los logros de estos Miembros del Congreso que fomentan el desarrollo comercial.

“Es un excelente momento para conducir negocios en los Estados Unidos, gracias a lista de logros legislativos que han establecido la base para el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos,” dijo Thomas J. Donohue, presidente y director general de la Cámara de Comercio de EE.UU. “Las iniciativas para fomentar leyes enfocadas en el crecimiento ayudarán a negocios de la clase media a prosperar. Felicitamos al Congresista Henry Cuéllar por su compromiso con la fomentación y protección de la prosperidad económica y de la libre empresa en EE.UU.”

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos es la mayor federación empresarial a nivel mundial, y representa los intereses de más de 3 millones de negocios de todos tamaños, sectores y regiones, así como a las cámaras y asociaciones industriales al nivel estatal y local.

