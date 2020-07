Casos de COVID generan alarma en “Despierta América” y “El Gordo y la Flaca”

Miami,(EFE News).- Dos de los principales programas de la cadena Univision, “Despierta América” y “El Gordo y la Flaca”, han confirmado este jueves que parte de su elenco ha resultado positivo en la prueba para detectar la COVID-19, lo que les ha obligado a intensificar sus medidas de seguridad sanitaria.

“Este día transmitiremos ‘Despierta América’ todos desde la casa”, fueron las primeras palabras de la periodista Satcha Pretto, quien explicó inmediatamente que el conductor mexicano Alan Tacher y su esposa, la actriz Cristy Bernal, se contagiaron de coronavirus.

Bernal y Tacher, quien es el principal presentador del programa matutino de la cadena estadounidense de televisión en español, aparecieron posteriormente en un panel con médicos para hablar de su situación y explicaron que se habían hecho la prueba el sábado después de sentirse mal y ayer miércoles recibieron el resultado positivo.

“No tenemos idea de cómo nos contagiamos”, señaló Tacher, quien sólo ha experimentado dolores de cabeza y malestar en el cuerpo.

Su esposa y madre de sus dos hijos menores sí tiene más síntomas: “Perdí el sentido del olfato, el gusto y además de que me duele el cuerpo, tengo tos”, indicó Bernal.

Al revelar la situación, Pretto también informó que el personal técnico que tuvo contacto con Tacher en la sede de Univision en Miami, donde está el estudio de “Despierta América”, había sido puesto en cuarentena.

Esta semana también se anunció en “El Gordo y la Flaca” que una de sus presentadoras, la conductora y actriz dominicana Clarissa Molina, tenía COVID-19.

La artista también participó en las grabaciones de los programas especiales de “Nuestra Belleza Latina, el Reencuentro”, por lo que quienes tienen parte en esa producción también se están sometiendo a las pruebas de detección.

Fuentes de Univision informaron a Efe que la empresa hace todos los días limpieza y desinfección profesional de las instalaciones, pero ayer se realizó un esfuerzo incluso más profundo por parte de una empresa especializada en esterilización de espacios, lo que se repetirá hoy.

Asimismo, indicaron que desde que comenzó la pandemia todo el personal que no es indispensable para las transmisiones en vivo trabaja desde sus casas.

Hasta ahora, el único elenco de los programas en vivo de la cadena que no ha registrado casos es “Primer Impacto”.

A finales de marzo, Univision cerró temporalmente su mayor edificio, conocido como Newsport, cuando algunos miembros de la división de noticias contrajeron la enfermedad.

Estados Unidos rompió el miércoles su récord diario de contagios de la COVID-19 con 74.513, superando por primera vez los 70.000 y elevando el total de casos en el país más golpeado del mundo por la pandemia a 3.490.735 de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

En cuanto a contagios, California es el segundo estado más afectado del país, por detrás de Nueva York, con 351.560. Mientras, Florida el tercero con 301.810 y Texas el cuarto con 289.808.

