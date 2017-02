Chefs coinciden en que la cocina latinoamericana está de moda en el mundo

Por Pablo Tonini. Corresponsal

Miami, (Notimex).- Los tacos, el ceviche y la parrillada son sólo algunos de los platillos que están sirviendo de punta de lanza para que la cocina latinoamericana esté de moda en el mundo, coincidieron prestigiados chefs durante el Festival de Comida y Vino de South Beach (Sobewff), en Miami Beach.

“Estamos viendo que la cocina de México, Perú y un poco Argentina está generando revuelo en todas partes”, dijo a Notimex la chef venezolana Grace Ramírez, embajadora de los sabores latinos del programa Destino con Sabor de la cadena Food Network.

“Lo que estoy observando a nivel mundial es que Latinoamérica está pasando por una revolución gastronómica que realmente está empezando desde adentro”, apuntó.

“Mi generación se fue a entrenar a Europa, a Estados Unidos y cocinamos en las mejores cocinas del mundo y ahora estamos volviendo a poner la bandera culinaria de nuestros países en alto y llevarlo a otro nivel”, aseguró.

“Y esa fuerza y esa pasión que tenemos los latinos, finalmente yo creo que el mundo se está dando cuenta de quiénes somos, de lo que valemos y de lo fantástica que es nuestra comida”, explicó la chef, quien fue consultora de restaurantes mexicanos en Nueva Zelanda y Australia.

Sin negar que la cocina mexicana fue la que le abrió la puerta del éxito, la chef surgida de un “reality” señaló que el taco ha evolucionado para mostrar en el exterior “quién realmente es México pero con sus tradiciones y orgullo”.

“Después vienen los peruanos con mucha fuerza con sus ceviches, mientras que los ecuatorianos están haciendo unas cosas muy interesantes y Argentina y Uruguay están elevando el asado que antes era una cosa que se hacía los domingos en la casa a otro nivel”, dijo.

“Esta es una revolución gastronómica que a la vez se ha traducido en que estamos en el Food and Wine Festival donde la mayoría de los chefs son latinoamericanos”, subrayó.

El chef argentino, Nano Crespo, de Quinta La Huella, uno de los principales restaurantes del litoral de Uruguay asentado en el corazón de Brickell, coincidió en que la comida que está de moda es la peruana, mexicana, cubana y argentina.

Aunque con la parrilla tradicional para uruguayos y argentinos, el concepto de su cocina se ha ido modificando a uno “más mediterráneo” para ampliar el gusto de los comensales.

Por ello ahora ofrecen en su menú una gran selección de mariscos y pescados. Con platillos estrellas como el salmón curado con huevo puche, un medio pez hecho a la parrilla con cabeza, el pulpo, y la tarta de cebolla cocida con vino tinto y queso de cabra.

“El estadounidense está muy interesado en este tipo de comidas de la misma manera que se ha dado la influencia en otras partes de Estados Unidos como en el sur de California donde la comida mexicana y salvadoreña es de las preferidas”, señaló.

El Festival de Comida y Vino de South Beach se realizó el pasado fin de semana con más de 350 cocineros, bodegueros y celebridades en un sinnúmero de fiestas y eventos, como el del aclamado chef Aarón Sánchez en “Tacos After Dark” o el “Best of the Best” con 60 cocineros.

