Cher, espectáculo cautivante

Edinburg.- Con una impresionante producción, múltiples cambios de vestuario, una exquisita voz que recorrió sus seis décadas de trayectoria, pero sobre todo con su imponente figura, la cantante estadounidense Cher cautivó a sus fanáticos del Valle de Texas que abarrotaron la Bert Ogden Arena, de la ciudad de Edinburg.

Una inolvidable velada fue la que ofreció la llamada «Diva del Pop», con su espectáculo lleno de energía, por momentos salpicado de nostalgia, que dejó claro por qué es una de las leyendas de la música no sólo de su país sino del mundo.

La cantante surgida en los escenarios en 1963 mantuvo cautiva la atención del público que se deleitó con una gran producción visual, baile y por supuesto con las melodías que la han consagrado.

Trajes de lentejuelas brillaron en medio del mar de personas que atestaban la arena para ver a la cantante de 73 años.

EL PREAMBULO

Nile Rogers y Chic abrieron la noche. Realizaron una hora de éxitos de la era disco incluyendo «I’m Coming Out», que se hizo famosa por Diana Ross y «Lucky», popularizada por Daft Punk y Pharrell Williams.

Después de que Chic terminó, las luces se atenuaron y Cher emergió, suspendida en el escenario con una peluca azul y un traje inspirado en las chicas de Las Vegas. Ella cantó «Woman’s World» de su álbum de 2013 Closer to the Truth.

Después del número, Cher habló con la audiencia, compartiendo historias humorísticas.

Saltando de nuevo a la música, Cher deslumbró con una variedad de atuendos y estableció cambios mientras su banda y bailarines la seguían a través de una retrospectiva que abarcaba toda su carrera.

El set incluía «Strong Enough» y «All or Nothing» de Believe de 1998 y «If I could Back Back Time» de Heart of Stone de 1989 . Incluso realizó una interpretación desgarradora de «I Got You Babe» mientras una proyección de video de Sonny Bono la acompañaba, cerrando la velada con el favorito de los fanáticos “Believe”.

