Cher llega en marzo de 2020 a la Bert Ogden Arena

Edinburg.- La leyenda del pop Cher, ganadora del Premio de la Academia, viene al Valle del Río Grande con su exitosa gira Here We Go Again, anunciaron el lunes directivos de la Bert Ogden Arena.

Cher, cuyo nombre completo es Cherilyn Sarkisian, se presentará en la arena de Edinburg el 8 de marzo de 2020. La legendaria estrella de la música y el cine ha estado activa desde 1963 cantando, bailando y actuando en el corazón de Estados Unidos desde la década de 1960.

Cantante, actriz y presentadora de televisión estadounidense, así como filántropo, Cher saltó a la fama en el programa de Sonny & Cher, que se desarrolló entre 1964 y 1977, quizás más notablemente por éxitos como «I Got You Babe».

La cantante de «Believe» y «If I could Turn Back Time» ganó 137 premios y 200 nominaciones. Un Premio de la Academia a la Mejor Actriz, un Premio Grammy a la Mejor Grabación de Danza, un Premio Emmy a Variedad Sobresaliente, Música o Comedia Especial y la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes, son sólo algunos de los premios que ha ganado a lo largo de los años.

Además de su carrera como cantante, Cher también ha aparecido en varias películas. Desde la notable película de 1987 «Moonstruck», que fue nominada para seis Oscar, ganando tres, hasta la reciente secuela «Mamma Mia! Here We Go Again». Otras películas incluyen «Good Times», «Burlesque», «Mask», «Moonstruck», «Mermaids» y «Silkwood».

