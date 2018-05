Christian Meier luchará por ideales de justicia en la serie “El general”

Por Verónica Pérez Raigosa. Enviada

Xcaret, QRoo, Notimex).- Hace más de una década Christian Meier conquistaba los corazones con “El zorro”; ahora, cobijado por los ideales de justicia y la defensa de la patria, el actor vuelve con la serie “El general”, cuya historia está inspirada en la vida de Óscar Naranjo, considerado como “el mejor policía del mundo” por su lucha frente al crimen organizado.

A pesar de que su regreso a la pantalla mexicana no será pronto, hecho que lamentó, el actor, cantante y modelo peruano, se muestra feliz de emprender un nuevo proyecto en tierras colombianas para la cadena estadounidense Fox.

“Tengo que viajar a Colombia para empezar la serie de ‘El general’ y este proyecto me mantendrá ocupado hasta fin de año, así que por el momento toda mi atención está en esta historia para la que me he documentado mucho, con el fin de entender el trabajo y los ideales de este hombre”, dijo en entrevista con Notimex.

Meier destacó que la serie lo tiene más que encantado, pues no todos los días se cuenta la historia de un hombre como Naranjo, actual vicepresidente en Colombia y quien es ampliamente conocido por su lucha contra el crimen organizado durante cuatro décadas, lo que ha llevado a ese general a ser considerado como “el mejor policía” a nivel mundial.

La serie está basada no solamente en la vida de Naranjo, sino también en el libro “El general de las mil batallas” escrito por el periodista Julio Sánchez Cristo.

“He tenido que leer bastante sobre él y me he documentado lo más que he podido, porque no es fácil hablar de un hombre como él, que ha dejado huella y que ésta vivo. Necesito entender qué hace que un hombre arriesgue la vida de esa forma por sus ideales”, abundó el actor.

“Es una historia muy apasionante donde además me llama la atención que ha arriesgado su vida desde siempre hasta la actualidad, todo por defender sus ideales”, subrayó Meier, quien el 1 de mayo inició las grabaciones de la serie en Colombia.

Su estancia en México sólo fue una visita relámpago, con el fin de apoyar el trabajo de los Premios Platino, que celebran el trabajo que se hace en la industria fílmica latinoamericana.

“Todo mi tiempo estará invertido en esta serie en los próximos meses, por lo menos hasta octubre”, dijo Meier, quien ha tenido una historia muy fructífera con México, gracias a su trabajo en los melodramas como “La malquerida”, su más reciente aparición.

