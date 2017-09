Científicos logran manipular gen peligroso en embriones humanos

Nueva York, (Notimex).- Un grupo de científicos logró por primera vez en la historia manipular con éxito un gen peligroso en embriones humanos, eliminando la mutación causante de una enfermedad cardiaca y produciendo genes aparentemente sanos, de acuerdo con un estudio recién publicado.

El estudio, publicado el pasado miércoles en la revista científica Nature, destacó que la manipulación de genes que pueden causar la muerte por una enfermedad cardiaca relativamente común abre la posibilidad a que algún día se pueda eliminar toda clase de males hereditarios en los recién nacidos.

“La eficiencia, exactitud y seguridad del enfoque presentado sugieren que este tiene potencial para ser utilizado para la corrección de mutaciones hereditarias en embriones humanos complementando el diagnóstico genético preimplantacional”, explicaron los científicos.

Sin embargo, precisaron que “aún quedan muchos factores por considerar antes de las aplicaciones clínicas, incluida la reproducibilidad de la técnica con otras mutaciones heterocigotas”.

Los científicos encargados del estudio, de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregon, en colaboración con colegas de California, China y Corea del Sur, informaron que este logro significa no sólo eliminar enfermedades en recién nacidos, sino que éstos tampoco las transmitirían a sus descendientes.

El avance abre también la posibilidad de que comience una era de “ingeniería humana”, lo que renueva las preocupaciones éticas de que algunos padres podrían tratar de diseñar bebés con ciertos rasgos, como una mayor inteligencia o mayores aptitudes atléticas.

El diario The New York Times advirtió que algunos expertos han alertado que la ingeniería genética no reglamentada puede conducir a una nueva forma de eugenesia, en la que las personas con recursos paguen para tener hijos con rasgos mejorados.

