Comer frutas para reducir riesgo de infecciones, sugiere experta

México, (Notimex).- En esta temporada se recomienda comer de tres a cuatro raciones de frutas con alto contenido de Vitamina C al día, como mandarina, naranja, toronja y lima, que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, señaló Alejandra Oropeza Colomer.

La coordinadora del Área de Nutrición de la Clínica de Atención Integral al Paciente con Diabetes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” expresó que el propósito es reducir el riesgo de desarrollar infecciones respiratorias.

Lo ideal es comer la fruta en pieza para adquirir todos los nutrientes, además de que aporta una buena cantidad de fibra, necesaria para el adecuado funcionamiento digestivo, destacó de acuerdo con un comunicado.



Indicó que las raciones al día se pueden combinar, por ejemplo dos mandarinas, una naranja y una lima, o la combinación que se prefiera, cantidad suficiente para proteger al organismo de padecer repetitivos cuadros gripales.

Los jugos no son recomendables debido a que al exprimir la fruta pierden sus propiedades vitamínicas, no se aprovecha el gabazo y se requiere mayor cantidad de piezas para obtener un vaso con el néctar, señaló.

La especialista en nutrición mencionó que para las personas diabéticas cambian las recomendaciones, pues lo ideal es que coman frutas de bajo índice glucémico como fresa, frambuesa, mora, zarzamora, cereza y kiwi.

Las frutas más dulces en pequeñas raciones pueden ser combinadas con algunas semillas o yogurt natural, bajo en calorías para evitar que se eleve la glucosa, añadió.

