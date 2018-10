Cómo hace Ford para llevar la tecnología de competición a los consumidores

Por Enrique Kogan – Puros Autos

La nueva tecnología de investigación y desarrollo que ayuda a que los autos de carrera de Ford Performance sean más rápidos, también está ayudando a Ford a acelerar el desarrollo de su línea de vehículos de consumo y mejorar la aptitud operativa de la empresa.

Los avances que incluyen un simulador de vehículos de conducción diaria, el entorno de carrera en 3D y otros avances están ayudando a Ford a mejorar el desarrollo del producto al reducir la cantidad de prototipos físicos.

En su último movimiento, Ford está trabajando para acelerar el desarrollo de vehículos y reducir costos a través de un nuevo simulador dinámico de vehículos de producción en una instalación de 33,000 pies cuadrados en el corazón del país de NASCAR en Carolina del Norte.

El objetivo inicial de la instalación, en funcionamiento desde 2014, era desarrollar y probar autos de carrera prácticamente a través de un simulador inmerso.

Pero las herramientas se han vuelto tan buenas tan rápido, que Ford ahora usa la tecnología para sus vehículos de producción.

“La misión de Ford Performance es transferir las innovaciones de los hipódromos a las calzadas de los nuevos propietarios de vehículos Ford”, dijo Mark Rushbrook, director global de Ford Performance.

“El centro tecnológico y este nuevo simulador de conducción son dos de los pasos más importantes que hemos tomado para ayudar a nuestros principales socios de ingeniería a asegurarse de que el próximo Edge o F-150 sea ideal para conducir, incluso si no marca la casilla del modelo de rendimiento”

Un nuevo día en el desarrollo de productos

¿Qué tan buenas son las avanzadas herramientas de desarrollo aerodinámico de Ford?

El programa NHRA Funny Car del 2019 no tendrá cuerpos prototipo creados físicamente antes de que se construya el cuerpo de carreras, un hito en la historia del desarrollo de las carreras de Ford.

Ford confía tanto en su simulador dinámico, herramientas de desarrollo y prueba que gran parte de sus pruebas de carrera se realizan antes de llegar a una pista de carreras.

Las herramientas virtuales de simulación y creación de prototipos ayudan a optimizar tanto el rendimiento como la capacidad de fabricación, lo que se vuelve crítico al diseñar vehículos de producción, que a menudo se fabrica en volúmenes de cientos de miles anualmente.

Junto con el nuevo simulador, Ford está utilizando varias otras herramientas avanzadas para acelerar los tiempos de desarrollo de la producción y reducir los costos.

Estos incluyen un nuevo simulador dinámico, dinámica de fluidos computacional para pruebas aerodinámicas y fabricación virtual.

En conjunto, estas herramientas están migrando del mundo de desarrollo de carreras de muy bajo nivel y alta tecnología al sistema de desarrollo de productos global de Ford.

El simulador de carreras obtiene una nueva experiencia inmersa en 3D

El simulador de carreras en las instalaciones de Concord también recibió una actualización reciente y ahora presenta un entorno 3D envolvente para los conductores.

“He usado mucho el simulador y me he acostumbrado a la visión normal, así que estaba bastante preocupado cuando me dijeron que íbamos a 3D”, dijo Richard Westbrook, piloto del Ford GT IMSA No. 67, que será compitiendo para capturar un campeonato el próximo mes.

“Realmente es un paso adelante en términos de realidad”. Con todo el trabajo arduo en el centro tecnológico Ford Performance, ahora tenemos algo en lo que realmente podemos confiar para darnos un buen automóvil cuando lo sacamos del camión en la vida real”.

Antes de que el entonces Ford GT nuevo pusiera sus neumáticos en una pista de carreras, acumuló cientos de horas de pruebas en pistas virtuales de todo el mundo.

Cada simulador se ejecuta en numerosos programas de software que deben calibrarse para funcionar en perfecta armonía: operación, movimiento, visuales, audio, modelado de física, replicación del entorno, análisis de resultados, para que la experiencia sea lo más natural posible para el operador.

Incluso la más mínima diferencia podría sacar a alguien de foco e inducir mareos.

Junto con las actualizaciones del simulador de carreras, otros avances incluyen modelos de supercomputación de carreras y neumáticos regulares para mejorar el desgaste y el rendimiento del caucho.

Comparte tu opinión.