Conferencia de Rigoberta Menchú en Reynosa por el Día Internacional de la Mujer

Dentro de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas, en coordinación con el Gobierno Municipal de Reynosa, presentaron la Conferencia “Mujeres Formadoras de Paz”, por parte de la Premio Nobel, Rigoberta Menchú Tum, en un acto celebrado en el Teatro de usos múltiples del Parque Cultural Reynosa.

La presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, acompañada por la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez y por la directora del organismo estatal, Omheira López Reyna, realizó con ellas el corte del listón inaugural para dar inicio a la Conferencia, junto con importantes personalidades de los gobiernos estatal y municipal, presidentes municipales del norte del Estado, integrantes del Cabildo local y miembros de la sociedad civil.

Maki Ortiz, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó que: “en México hemos avanzado en la lucha por la igualdad, hoy en el Congreso tenemos el 37% de escaños y en el Senado de la República el 34%, con esto México se coloca como una de las 20 naciones con mayor participación de mujeres en su parlamento”, reconoció que muchos hombres han confiado en las mujeres y las han ayudado a ocupar espacios, “uno de ellos es nuestro gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca”.

Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, presidenta del DIF Tamaulipas, agradeció la hospitalidad de la Alcaldesa y manifestó su orgullo por la visita de la doctora Rigoberta Menchú Tum, embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO; “Espero que esta Conferencia, ‘Mujeres Formadoras de Paz’, brinde fuerza y esperanza para seguir construyendo el Tamaulipas que todos deseamos, no para nosotros hoy; sino para los tamaulipecos que forjarán el mañana, porque como ha escrito la doctora Menchú, no habrá paz sin justicia y no habrá justicia sin equidad”.

Con el magno evento también se celebró una comida con damas empresarias, profesionistas y emprendedoras y la ‘Exposición de la Virgen de Guadalupe’, en la que el anticuario Rodrigo Rivera Lake cortó el listón inaugural, en presencia de Rigoberta Menchú; Luis Miguel Sottil Cicero, director del ITCA; Gerardo Peña Flores, secretario de Bienestar Social; Lydia Madero García, secretaria de Salud; María Estela Chavira Martínez, secretaria del Trabajo y Asuntos Jurídicos del Gobierno de Tamaulipas y María Elena Figueroa Smith, directora del Instituto Tamaulipeco de la Mujer.

