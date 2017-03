Congresista Cuéllar dispuesto a participar en revisión del TLCAN

(Redacción)

WASHINGTON, D. C.- Esta semana, la Casa Blanca mandó un borrador de carta a los líderes del Congreso de E. U. anunciando la intención del Presidente Trump a renegociar el Tratado Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus silgas en inglés).

Durante su campaña, el Presidente Trump afirmó varias veces que eliminaría al TLCAN cuando tomaría su puesto oficial como presiente de Estados Unidos. Esta decisión para intentar renegociar el tratado marca un cambio en lo que él prometió.

El congresista demócrata por el distrito 28 de Texas, Henry Cuéllar, emitió la siguiente declaración en repuesta a esta noticia:

“He dicho por años que deberíamos actualizar el TLCAN para manteneros competitivos en el Siglo XXI. Me agrada que el Presidente haya decidido romper su promesa que hizo durante su campaña, lo cual era eliminar el TLCAN, porque este Tratado ha sido un gran beneficio para los negocios en Texas y para la economía estadounidense.

“El borrador de carta que ha circulado en el Congreso aún no tiene especificaciones, pero sí declara el intento de renegociar, y también incluye algunas metas positivas. Estoy listo para participar con mentalidad abierta a esta plática para discutir sobre los detalles.

“A la vez, también hay provisiones en la carta que me preocupan. Actualmente, países miembros del TLCAN no pueden imponer tarifas a los productos importados de otros países miembros. Esta carta de la Casa Blanca sugiere crear una manera de iniciar nuevas tarifas en algunas circunstancias. Me preocupa que esta provisión pueda afectar nuestro comercio internacional y los empleos que dependen de ello.

“Apenas ayer me reuní con el Embajador de México a los Estados Unidos para platicar sobre cómo mejorar el comercio internacional y la seguridad entre nuestras dos naciones.

“Quiero asegurar a mis constituyentes que seguiré al pendiente de este asunto para proteger a nuestro comercio internacional, lo cual apoya a millones de trabajos texanos”.

