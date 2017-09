Cónsul de México en McAllen será embajador en Rumania

• También el presidente de la República designó al Embajador Luis Alfonso de Alba como Subsecretario para América Latina y el Caribe, en sustitución de la Embajadora Socorro Flores

• Se someterán a ratificación los nombramientos de titulares de Representaciones de México en el exterior

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, designó al José Guillermo Ordorica Robles, actual titular del Consulado de México en McAllen, como Embajador de México en Rumania. El Embajador Ordorica Robles ha sido Titular del Consulado de México en Boise, Cónsul Adscrito en El Paso, Director General Adjunto para América del Norte, Director General Adjunto del Instituto Matías Romero y Director de la Casa México-París, en Francia. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1988.

Lo anterior fue comunicado oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como arte de la designación de 14 nuevos nombramientos de esa dependencia entre los que destaca el del embajador Luis Alfonso de Alba Góngora como Subsecretario para América Latina y el Caribe, a partir del 25 de septiembre próximo, en sustitución de la Embajadora Socorro Flores Liera.

Asimismo, dio a conocer que enviará, para consideración del Senado de la República los nombramientos de los representantes permanentes de México ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como de los Embajadores de México en Australia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Indonesia, Líbano, Nicaragua y Rumania, y los Cónsules Generales en San José, California; San Juan, Puerto Rico, y Shanghái, China.

El Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora se desempeña como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Previamente, se había desempeñado como Embajador de México en Austria, Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Representante Especial para Cambio Climático y Representante Permanente de México ante Organismos Internacionales en Ginebra, entre otros. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1983 y ascendió al rango de Embajador en el año 2001.

Los nombramientos que serán propuestos a consideración del Senado son:

María del Socorro Flores Liera, quien hoy ocupa el cargo de Subsecretaria para América Latina y el Caribe, es postulada como Representante Permanente de la Misión de México ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra. La Embajadora Flores Liera ha sido Directora General de Organismos Regionales Americanos, Asesora en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Directora General de Temas Globales y Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1993.

Jorge Lomónaco Tonda, Representante Permanente de la Misión de México ante Organismos Internacionales en Ginebra, se propone como Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Embajador Lomónaco ha sido Embajador de nuestro país en Suecia y en Países Bajos, así como Titular del Consulado de México en Miami, Oficial Mayor y Enlace Consular en la Embajada de México en Estados Unidos. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992.

Federico Salas Lotfe, actual Embajador de México en Indonesia, será puesto a consideración como Representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El Embajador Salas Lotfe fue Embajador de México en Israel y en República Checa, además de Coordinador de Asesores del C. Secretario y Encargado de Asuntos Políticos y Relaciones con el Congreso de la Embajada de México en Estados Unidos. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1989.

Eduardo Patricio Peña Haller, Consultor Jurídico Adjunto “A” de la SRE, es postulado como Embajador de México en Australia. El Embajador Peña Haller fue Encargado del Consulado General de México en Frankfurt, Jefe de Cancillería de las Embajadas de México en Uruguay y en Austria, así como Director General de Asuntos Jurídicos y Encargado de Asuntos Jurídicos de la Representación de México ante la Unión Europea. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1982.

Carlos Pujalte Piñero será postulado como Embajador de México en Dinamarca. Se ha desempeñado como Presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano de la SRE, Embajador de México en Paraguay, Venezuela y Costa Rica, además de ser Titular del Consulado de México en Toronto, Representante Alterno de México ante la ONU y ante la OEA y Director General de Asuntos Jurídicos. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1980.

Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, Directora General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, es propuesta como titular de la Embajada de México en Ecuador. La Embajadora Morgan Sotomayor ha tenido los cargos de Directora General para América Latina y el Caribe, Representante Alterno de México ante la ONU, Embajadora de México en Panamá y Directora General Adjunta de Derechos Humanos. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991.

Orlando Arvizu Lara, actual cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico, es propuesto como Embajador de México en El Salvador. En su trayectoria profesional fungió como diputado federal de 1988 a 1991 y como senador de 1991 a 1997.

Armando Gonzalo Álvarez Reina, quien actualmente se desempeña como Embajador de México en Australia, es puesto a consideración como Embajador de México en Indonesia. El Embajador Álvarez Reina ha tenido los cargos de Titular de la Embajada de México en Costa Rica, Director General para Asia-Pacífico, Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Costa Rica y Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Corea. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1989.

José Ignacio Madrazo Bolívar, hoy Embajador de México en Dinamarca, es propuesto como Embajador de México en Líbano. Anteriormente, tuvo los cargos de Director General para Europa, Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Canadá, Director General Adjunto para Asia-Pacífico, Secretario Particular del Embajador de México en Estados Unidos y Secretario Particular Adjunto del C. Secretario. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1987.

José Omar Hurtado Contreras, Titular del Consulado de México en San Pedro Sula, es postulado como Embajador de México en Nicaragua. Se ha desempeñado como Director General Adjunto para América Latina y el Caribe, Jefe de Cancillería de la Embajada de México en El Salvador, Encargado de Asuntos Económicos de la Embajada de México en Argentina y Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Corea. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1981.

Juan Manuel Calderón Jaimes es propuesto como Cónsul General de México en San José, California. Es Director General Adjunto de Servicios Consulares de la SRE. Anteriormente se desempeñó como Titular de los consulados en Tucson y en San Bernardino, Cónsul Alterno en Chicago y Miami, y Encargado Consular en la Embajada de México en Venezuela. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1981.

Héctor Daniel Dávalos Martínez, actual Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se propone como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico. Entre sus cargos anteriores se encuentran el de Director General de Casas de la Cultura Jurídica, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Coordinador de Relaciones con Organismos Electorales Nacionales y Extranjeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Consejero Legal del Consulado de México en San Antonio.

Finbalmente, Lorena Larios Rodríguez, actual Jefa de Cancillería en Bélgica, Luxemburgo y Unión Europea, es puesta a consideración como Cónsul General de México en Shanghái. Se ha desempeñado como Directora General Adjunta para Europa y Directora General Adjunta para la Organización de las Naciones Unidas. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1993.

