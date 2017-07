Contribución univertistaria a la investigación de parásitos en peces

Especialistas en el área de parasitología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realizan estudios para determinar la presencia de parásitos en peces de importancia económica.

Al respecto, la Doctora en Ciencias por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigadora del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, Lorena Garrido Olvera, comentó que uno de los trabajos es “Prospección zoonótica de los helmintos parásitos de peces de Tamaulipas.”

Explicó que el proyecto se realizó en la zona de Tampico y en la Pesca, Tamaulipas, y la idea fue determinar la presencia de parásitos en peces.

“Se está terminando el proyecto interno de la convocatoria 2016; y encontramos que uno de los peces que se consume comúnmente en varias de las localidades del estado está parasitado por un trematodo.”

“Se llama Clinostomun complanatum y cuando comparamos a éste con registro de casos humanos en otros países, coincidió que este parásito puede tener un potencial zoonótico, y si bien no se han registrado casos en Tamaulipas, si hay pauta para emitir una recomendación de prevención en el consumo de carne cruda de pescado” indicó.

Refirió que ese tipo de pez en algunas comunidades se consume marinado únicamente con limón y sal, “pero es un proceso que no mata ninguna de las larvas que potencialmente podemos encontrar ahí, entre ellas Clinostomun complanatum y podemos infectarnos” agregó.

“El nombre científico del pez es Gobiormurus dormito y es conocido coloquialmente como Guabina, y en las localidades donde lo encontré fue tanto en Tampico como en la Pesca.”

“Es un trematodo en estado larvario, ese estado se llama metacercaria y está enquistado en el músculo, entonces cuando se consume la carne en crudo esta metacercaria puede desenquistarse y optar por quedarse en mucosa de la laringe o faringe y provocar laringitis o faringitis que es solo inflamación, pero es una incomodidad, no es tan peligroso” asentó.

Subrayó que la investigación generó como uno de los productos, la emisión de medidas precautorias para difundirse entre la sociedad y especialistas, así como para instancias de toma de decisiones.

“Esta información se publicó a través de artículos en revistas indexadas y puede ser consultada por la comunidad científica internacional para resaltar la importancia de los aportes de la UAT a estos temas”, añadió.

Finalmente, apuntó que en otro proyecto se trabaja en la búsqueda de parásitos en los peces que se distribuyen en la cuenca del río Guayalejo.

“Y otro de mayor alcance que el interno de ictiozoonosis, pero ahora ya conociendo la prospección, se pretende ver las prevalencias de los problemas para las comunidades o para el sector comercial y encontrar alternativas de solución.”

