Cornyn y Cuéllar presentan iniciativa de ley HUMANE, para abordar la crisis fronteriza

WASHINGTON – Este jueves, en una conferencia de prensa, el senador estadounidense John Cornyn (R-TX) y el representante estadounidense Henry Cuellar (D-TX-28) anunciaron la introducción de la Ley HUMANE. El proyecto de ley está diseñado para ayudar a resolver la crisis humanitaria en curso en nuestra frontera sur mediante la reforma de las leyes actuales que se ocupan de los niños extranjeros no acompañados (UAC) y los inmigrantes detenidos.

La iniciativa también actualizará las leyes existentes para garantizar la unidad familiar, al tiempo que agiliza los procedimientos de procesamiento. Finalmente, el proyecto permitiría aumentar el número de oficiales de CBP y modernizará los puertos de entrada para aumentar la capacidad de CBP para procesar a los migrantes que buscan asilo y al mismo tiempo facilitar el comercio y los viajes legítimos.



“A medida que la cantidad de historias desgarradores a la frontera sigue creciendo, también crece la cantidad de aprehensiones que agobian a los autoridades que ya no tiene suficiente personal,” dijo Senador Cornyn. “Aprehensiones a la frontera típicamente aumentan a las finales de la primavera y al principio del verano, entonces es crítico que tomemos medidas en esta situación ahora mediante una reforma cuidadosa de nuestras leyes con respecto a los niños no acompañados y los migrantes bajo custodia.”



«Creo que cada persona debe tener el debido proceso y ser tratada con dignidad en asuntos de inmigración», expresó, por su parte el congresista Cuellar. “También siento que la ley actual conduce a ineficiencias en el procesamiento y promueve un ambiente caótico en la frontera. Como muestran las estadísticas recientes, el DHS está sobrecargado en su capacidad para manejar el alto volumen de casos que recibe. Este proyecto de ley asigna más recursos para posicionar mejor al DHS para manejar esta afluencia y mejorar la experiencia de procesamiento para las personas bajo la custodia del DHS».



Información general:



Mejorando el cuidado de niños y familias en la frontera:



• Requiere que el DHS mantenga unidas a las familias durante los procedimientos judiciales y proporcione estándares adicionales de atención para las familias que se encuentran en instalaciones del DHS *



• Mejora el proceso debido para los niños no acompañados y las unidades familiares al priorizar sus reclamos de alivio en los tribunales de inmigración.



• Proporciona salvaguardas para evitar que los niños no acompañados sean puestos bajo la custodia de personas peligrosas.



• Requiere que el DHS actualice continuamente sus regulaciones para prevenir y combatir el abuso sexual y la agresión en las instalaciones del DHS.



• Corrige un vacío legal en la ley actual para permitir que los niños no acompañados de países no contiguos se reúnan voluntariamente con sus familias en su país de origen. *



• Aclara que el acuerdo de liquidación de Flores se aplica a los niños no acompañados detenidos en la frontera.





Agilizando el procesamiento y aumentando los recursos en los puertos de entrada:



• Ordena la contratación de personal adicional de DHS, mejoras y modernización de los puertos de entrada de nuestra nación para acelerar el comercio y los viajes legítimos.



• Mejora el procesamiento de reclamos de ayuda humanitaria al requerir que ciertas solicitudes se realicen en los puertos de entrada designados. *



• Requiere que DHS establezca cuatro o más Centros Regionales de Procesamiento en áreas de alto tráfico para procesar y albergar unidades familiares en un ambiente humano. *



• Requiere que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración asigne al menos dos jueces de inmigración a cada uno de los Centros Regionales de Procesamiento que DHS debe establecer a lo largo de la frontera sur.



• Ordena una estrategia y un plan de implementación del Departamento de Estado con respecto a la participación extranjera con las naciones centroamericanas.



* Recomendación del Consejo Asesor de Seguridad Nacional bipartidista del DHS.



Comparte tu opinión.