Coronavirus: Cancelan el Auto Show de Ginebra, lo que sería la punta del Iceberg para otros grandes eventos

Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire

Decenas de grandes eventos se están cancelando alrededor del planeta, y uno de ellos, es el Auto Show de Ginebra. Algo que también le pudiera tocar al Auto Show de Nueva York que se celebra en abril.

Según reporta Reuter y Auto News, los organizadores dijeron que el evento fue cancelado, después de que el gobierno suizo prohibió las reuniones de más de 1,000 personas.

«Lamentamos anunciar que se cancelará el Auto Show de Ginebra 2020. Esto es fuerza mayor», dijo el viernes un portavoz del recinto de Palexpo.

Los organizadores dijeron que el espectáculo no se llevará a cabo en una fecha posterior. «El programa no se puede posponer. No es posible. Es demasiado grande. No es factible», dijo el portavoz.

El viernes temprano, el ministro federal suizo de Salud, Alain Berset, anunció que los eventos que involucraban a más de 1,000 personas estaban prohibidas con efecto inmediato.

«En vista de la situación actual y la propagación del coronavirus, el Consejo Federal clasificó la situación en Suiza como especial en los términos de la Ley de Epidemias», dijo el gabinete después de una reunión.

«Se prohíben los eventos a gran escala que involucran a más de 1,000 personas. La prohibición entrará en vigencia de inmediato y se aplicará al menos hasta el 15 de marzo».

El show de Ginebra comenzaría el martes con un día de prensa para el lanzamiento de nuevos productos.

El convertible Aston Martin Vantage, Audi A3 Sportback, BMW i4, Fiat 500 EV, Kia Sorento, Mercedes-Benz E class, Porsche 911 Turbo y Volkswagen Golf PHEV se encuentran entre los modelos nuevos o rediseñados que se presentan formalmente en la feria. Dos vehículos de conceptos, el Hyundai Prophecy y el PoleStar Precept, también fueron revelados.

Los fabricantes y proveedores de automóviles ya tuvieron que retirar al personal del evento después de que el virus se generalizó en Europa, con un brote que paralizó grandes partes del norte de Italia, que limita con Suiza.

El número de casos confirmados de coronavirus en Suiza tuvo un pico el jueves y el cantón de la ciudad de Basilea puso a varios niños en cuarentena durante dos semanas después de que uno de sus cuidadores dio positivo por el virus.

