Damayanti Quintanar habla sobre el personaje que interpreta en “El secreto de Selena”

• Personifica a Yolanda Saldívar

El próximo 25 de agosto llega a Telemundo «El Secreto de Selena», la trágica historia sobre la muerte de la reina del Tex Mex. La esperada miniserie es la adaptación oficial del exitoso libro de la periodista María Celeste Arrarás, y trae a la televisión una parte de la historia nunca antes contada, los turbulentos sucesos que tuvieron lugar en los meses previos a la muerte de Selena Quintanilla.

La serie es protagonizada por Maya Zapata, quien da vida a Selena; Damayanti Quintanar, quien interpreta a Yolanda Saldívar y por Sofía Lama en el papel de María Celeste Arrarás.

El Periódico USA tuvo la oportunidad de hablar con Damayanti Quintanar sobre su participación en la serie.

¿Cuál fue su experiencia interpretando el personaje de Yolanda Saldívar?

Estoy muy contenta de que ya va a salir al aire en Estados Unidos; para mí ha sido toda una experiencia. Fue un proyecto que duró mucho más que cualquier otro porque para mí fue una transformación física muy importante; tuve que empezar a subir de peso 4 meses antes de comenzar a grabar la serie y luego mantenerlo durante el rodaje y después recobrar mi cuerpo y mi salud, ya que este esfuerzo me acarreó problemas en la tiroides y niveles elevados de triglicéridos, que eso fue lo más difícil. Entonces, el proceso para mí fue más largo de lo que normalmente suelen ser los proyectos, pero al mismo tiempo una oportunidad muy padre en mi carrera interpretar un personaje tan interesante como creo que lo es Yolanda Saldivar, por muchas razones, y contenta de que el público ya lo pueda ver.

¿Cuál es tu opinión sobre ella?

Siento que es una mujer que en el pecado lleva la penitencia. Creo que a nadie le gustaría saber que le quitó la vida a su mejor amiga, más allá de quién era Selena Quintanilla, sino quién era Selena para Yolanda.

No sólo era alguien muy importante en su vida, que creyó en ella, que le abrió las puertas de su corazón, de su negocio, de su familia, de su vida íntima. O sea fue alguien muy especial y Selena también la quería mucho, porque si no, no la habría vuelto su asistente.

A mí me pareció muy importante entender en qué emociones estaba transitando Yolanda para cometer el gravísimo error de matar a su mejor amiga. Recuerdo que en el rodaje era muy cansado para mí hacer todas estas escenas en donde Yolanda asesina a Selena, donde ella está en el juicio. Lo van a poder ver ya muy pronto, es muy interesante todo lo que cuenta la serie y finalmente para mí, como actriz, el poder interpretar un personaje así, es clavarse en un universo desconocido pero entenderlo para poder interpretarlo.

Luego de su participación en la serie de «El Secreto de Selena», Damayanti ha participado en otros interesantes proyectos y películas como la comedia mexicana «Como novio de pueblo», dirigida por Joe Rendón, donde comparte créditos con José María de Tavira, Martín Altomaro, Ricardo Polanco y Regina Blandón.

Asimismo, Quintanar protagonizó un capítulo de la serie de Fox “Run Coyote Run”, en su tercer temporada, donde se aborda el tema de la maternidad subrogada de manera amable y pícara. En este episodio, interpreto el personaje de una empleada doméstica que presta su vientre a una pareja, para brindarles la oportunidad de tener hijos.

«También acabo de terminar una película que se llama El Testamento de la abuela, bajo la dirección del cineasta Javier Colinas, junto a Susana Alexander, Luis Arrieta y Marimar Vega y estoy por arrancar dos series que todavía no les puedo contar mucho porque me lo tienen limitado, pero estoy muy contenta porque afortunadamente tengo mucho trabajo», concluyó la actriz mexicana.

Comparte tu opinión.