De fiesta con Jennifer López

Edinburg.- Finalmente Jennifer Lopez cumplió el sueño de miles de sus fanáticos. La Diva del Bronx regresó a los escenarios con una gran gira internacional que inició el pasado viernes siete de junio, 2019 en Los Ángeles.

A pocas semanas de celebrar 50 años, JLO presentó un espectáculo lleno de baile, música y sorpresas que emocionaron al público.

La cantante agradeció al público y mostró su felicidad por estar en el Valle de Texas con la gira “It’s my party tour”. “¡Esta noche continúa la fiesta! Gracias por acompañarme, Edinburg”, exclamó la diva durante su aplaudida actuación.

Jennifer logró “sold out” en su presentación la noche del 22 de junio, en la Bert Ogden Arena de la ciudad de Edinburg. De esta manera presenta una nueva gira que es una verdadera fiesta. La puesta en escena y los cambios de “outfits” llamaron mucho la atención del público y demostraron que no importa cuántos años cumpla, JLo sigue siendo la Diva del Bronx.

La artista dio inicio al espectáculo con el tema “Medicine”, seguido de emblemáticos temas como “If You Had My Love”, “Teenage Fever”, “Waiting For Tonight” y “Jenny From The Block”.

Una de las sorpresas más aplaudidas por el público fue la presentación de Jennifer López junto a su hija Emme. En uno de los momentos más emotivos de la noche cuando la cantante estaba en mitad de su presentación de la canción “Limitless”, Emme entró en medio del escenario y logró robar todas las miradas de los espectadores.

La noche fue una verdadera fiesta y ahora JLo se prepara para continuar con los más de 20 conciertos que la llevarán a países como Canadá, Israel, Rusia, Turquía y Egipto.

