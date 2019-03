Demócratas vetan de debates a televisora por favorecer a Trump

Washington, (Notimex).- El Comité Nacional Demócrata (DNC) decidió excluir a la cadena Fox News de la organización de los debates entre candidatos para las primarias, con vistas a las elecciones presidenciales estadunidenses de 2020, dijo el presidente del organismo, Tom Pérez, al diario The Washington Post.

La decisión fue tomada luego que una investigación presentara a esa red televisiva como “propaganda” en favor del presidente Donald Trump, por lo que “Fox News no servirá como socio de medios para los debates primarios demócratas de 2020”, ratificó Pérez.

Pérez dijo en una declaración a los medios que “la cadena no está en condiciones de organizar un debate justo y neutral para nuestros candidatos”, aunque Fox News indicó que espera que el Comité reconsidere la decisión.

El dirigente del DNC admitió que “un camino clave hacia la victoria es continuar expandiendo nuestro electorado y llegar a todos los votantes. Es por eso que he convertido en prioridad hablar con una amplia gama de socios de medios potenciales, incluido Fox News”.

“Los informes recientes en The New Yorker sobre la relación inapropiada entre el presidente Trump, su administración y Fox News me han llevado a la conclusión de que la cadena no está en condiciones de organizar un debate justo y neutral para nuestros candidatos”, dijo Pérez, citado por la cadena Univisión.

Pérez citó el reportaje ‘Cómo se contruyó la Casa Blanca de Fox News’, publicado en la revista The New Yorker esta semana, que describe a la cadena como el “brazo de propaganda” de la Casa Blanca y en particular del presidente Trump.

La autora de la investigación, Jane Mayer, escribió que comentaristas de televisión como Sean Hannity y el presidente de Fox, Rupert Murdoch, son “tratados como miembros de la Administración porque prácticamente son uno de ellos”.

Mayer afirmó en su texto que “en los últimos dos años, muchas personas que observan la cadena de cerca, incluyendo algunos exempleados de Fox, dicen que se ha convertido en algo que no ha existido antes en los Estados Unidos”.

Nicole Hemmer, profesora asistente de estudios presidenciales en el Centro Miller de la Universidad de Virginia y autora de ‘Mensajeros de la derecha’, una historia del impacto de los medios conservadores en la política estadounidense, dice que Fox “es lo más cerca que hemos estado de tener televisión estatal”.

En su declaración, el vicepresidente de Fox News, Bill Sammon, dijo a The Washington Post que esper “que el DNC reconsidere su decisión de prohibir que Chris Wallace, Bret Baier y Martha MacCallum, quienes encarnan la integridad periodística y el profesionalismo, moderen un debate presidencial demócrata”.

