Derbez y Faris filmarán nueva versión “Un mar de líos”

Los Ángeles, (Notimex).- Anna Faris y Eugenio Derbez protagonizarán la nueva versión de ‘Overboard’ cinta que en 1987 fue titulada en español “Un mar de líos”, informó The Hollywood Reporter.

Goldie Hawn y Kurt Russell protagonizaron la comedia original de 1987 para los estudios MGM, pero ahora Pantelion Films, la empresa conjunta entre Lionsgate y Grupo Televisa, y 3Pas Studios productora propiedad de Derbez están detrás del nuevo proyecto.

Rob Greenberg y Bob Fisher co-escribieron y están co-dirigiendo la comedia, que está levantando velas para un comienzo de la producción en mayo en Vancouver.

La película original de 1987, dirigida por Garry Marshall, presentó a Goldie Hawn como una rica heredera con amnesia y Kurt Russell como un carpintero en su yate que la convence astutamente de que son marido y mujer.

La actualización cambia el combo y presentara a un playboy mimado de una de las familias más ricas de México (Derbez) que cae por la borda fuera de su yate, y es convencida por una madre soltera de clase trabajadora (Faris) que él es su marido.

MGM coproducirá, co-financiará y distribuirá la película con Pantelion Films a la película con Lionsgate manejando la distribución teatral doméstica.

Ben Odell (How to be a Latin Lover) y Derbez están produciendo a través de sus 3Pas Studios. Esta producción marca el regreso a la pantalla grande para Faris, que ha protagonizado la comedia ganadora del premio Emmy de CBS desde 2013.

Faris también tiene la comedia “Anna Faris descalifiada” y este otoño verá la publicación de su libro de memorias, titulado “Unqualified”.

Derbez es una estrella masiva en Latinoamérica, quizás más conocida por su serie televisiva “La Familia P. Luche”. Su comedia “Instrucciones no incluidas” es considerada la más exitosa y taquillera película en español de todos los tiempos.

