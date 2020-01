Desafíos y logros en Mission

Por José Luis B Garza

• El alcalde, Dr. Armando Ocaña, en entrevista, revela principales logros económicos, comunitarios y de seguridad para la ciudad

Lo menos que se puede decir del Dr. Armando Ocaña, alcalde de la ciudad de Mission, es que es un hombre perseverante, cuando menos en el terreno de la política. Buscó infructuosamente ser alcalde varias ocasiones hasta que en la tercera logró obtener el triunfo.

Entrevistado en su oficina de la alcaldía (City Hall), donde pasa horas pendiente de las actividades y funcionamiento de la administración que preside, sostuvo una charla en fluido español donde al ser inquirido sobre las impresiones de su primer año y meses al frente de la ciudad expresa:

“Déjeme decirle claramente que yo nunca hice nada malo (en referencia a la impugnación de los resultados de su elección). Por eso cuando me dieron la oportunidad de entrar a esta posición pues tomé el cargo. Yo sabía que en la ciudad de Mission el alcalde anterior iba hacia un lado y yo quería ir hacia un lado distinto y la gente de Mission habló claramente”.

NUEVA FORMA DE GOBERNAR

“Tuve que escoger mi partido (refiriéndose a su equipo de trabajo). El anterior administrador de la ciudad (City Manager), ya no está, tuve que ocupar uno que estuviese bajo la misma visión que tenemos nosotros y hemos logrado muchas cosas y realizado algunas que por primera ocasión tienen lugar, por ejemplo nos nombraron “All American City”; el estado de Texas nos nombró como la mejor ciudad en Progreso, Tecnología e Innovación y tuve que añadir más comités y un ejemplo de uno nuevo que hemos formado es el de remodelar el centro de la ciudad, pensando cómo se va a ver la ciudad en el año 2050 — se pregunta el alcalde—.

“Otro aspecto es el drenaje”, dice Ocaña, refiriéndose a uno más de los comités. “El drenaje siempre había sido parte del Departamento de Planeación”, precisa. Creamos un comité que sólo se enfoque en el drenaje, separado de Planeación, porque tuvimos una situación en la que recibimos 18 pulgadas de lluvia en el mes de junio del 2018 y el 80 por ciento de la ciudad quedó bajo el agua. Estudiamos y buscamos el origen del problema y, por principio, no se había hecho un estudio hidrológico desde 1984”.

LA COMUNIDAD

Uno de los aspectos que le permitieron ganar muchos adeptos durante su campaña para alcalde fue su reiterado compromiso de trabajar e involucrarse con la comunidad por lo que, a pregunta expresa, el alcalde mencionó que al tercer día de tomar la alcaldía proclamó a la ciudad como una “Comunidad basada en la fe”, es decir, que “vamos a tener esta comunidad con Dios y la familia como número uno, y no nada más la familia, estamos tratando de atraer a personas que ‘no salían’; ese es otro comité, estamos haciendo un parque completamente inclusivo, tenemos ya una reunión inminente con el arquitecto que se encargará de diseñarlo. Esto es —explica— por ejemplo, una familia que tiene un niño con autismo, o quien tenga que desplazarse en una silla de ruedas, personas con discapacidad o de edad avanzada para que vengan a este parque y disfruten como una familia, porque ellos están siendo dejados en la casa encargados con una persona. Queremos que traigan a toda la familia, unidos, que todos tengan tiempo y oportunidad de desarrollarse personalmente”.

LA ECONOMIA

Sin titubear el alcalde expresa que definitivamente el gran impulso económico de Mission surgió gracias claramente a los cítricos a partir de 1930. “Comenzó con unos cuantos árboles y luego se arraigó en toda la ciudad”.

Sin embargo, no deja de mostrar gran entusiasmo con un proyecto que fue presentado hace un mes cuando un consorcio compró 3400 acres en el área, de los cuales serán designados 400 para impulsar la industria, los negocios de ventas al menudeo, restaurantes y lugares de diversión, “pero también van a tener casas para las personas que se ocupen en la industria. Se encuentran ya trabajando en el plan maestro y se espera que durante el mes de julio de inicio la construcción.

Aclara, sin embargo, que éste es un proyecto compartido con la ciudad de McAllen; 200 acres quedarían ubicados en esa ciudad como parte de este nuevo desarrollo.

LA UNION DE CIUDADES

Aprovecha la oportunidad para mencionar que se está asociando la ciudad de Mission con McAllen y otras ciudades como Pharr, Edinburg, Palm View, Peñitas, La Joya.

“Estamos tratando de desarrollar industria y es que vamos a necesitar mil acres para destinarlos a manufactura. La ciudad de McAllen no tiene ya 1000 acres libres donde. Así es que as ciudades de Mission, Palm View y otras tenemos que abrir ese campo para ofrecerlos y lograr una situación de ganar- ganar”.

OTRO PUENTE

Sobre los proyectos internacionales Ocaña menciona la reactivación del plan para contar con un nuevo puente internacional en Madero. “Estamos hablando con Kansas Railroads para hacer otro puente de ferrocarril que sería Madero – Reynosa, por donde cruzarían personas, carros, pero no tendría para ’troques’ porque eso lo estamos haciendo con el puente Anzaldúas. Este es un proyecto que —aclara— se murió en el 2011 y yo lo reviví en el 2018 y tengo un año ya trabajando en este proyecto”, dice el entrevistado.

Nos revela el alcalde que un aspecto importante es que las ciudades del Valle se están poniendo de acuerdo en objetivos comunes y nos dice, con humor e ironía, que en las ciudades trabajábamos escondidos, aislados, todas las cartas las escondíamos, no queríamos ni hablar, ni ir a comer juntos, que no nos mirara la gente en público juntos a todos los alcaldes y lo que pasaba es que McAllen no progresaba y Mission no progresaba, La Joya no progresaba, Peñitas no progresaba. Ahora que nos estamos juntando todos estamos comenzando a progresar. Somos una misma área, un área regional del Valle del Río Grande”.

“Tenemos ahora reuniones en el mes de mayo en la isla los alcaldes. Nos juntamos los de Hidalgo, los de Cameron y ahora los del Condado Starr que, por cierto, los alcaldes del Condado Starr fueron invitados al ‘brunch’ del sábado”.

A pregunta expresa el alcalde dice que el legado que le gustaría dejarle a Mission es que todos tengan un lugar donde desarrollarse, tengan acceso a educación de todos los niveles, STC, UTRGV, Escuela de medicina, a todas las instalaciones educativas. Tener la oportunidad de vivir tranquilos, con seguridad. “La ciudad de Mission ha sido bendecida con los reportes que están saliendo, que somos uno de los lugares más seguros en el país y en la frontera. Tenemos el privilegio de que personas que vienen de fuera escogen a la ciudad de Mission para vivir”.

“Tenemos un balance en Mission, gente con muchos recursos o gente con pocos recursos pueden quedarse a vivir aquí. Queremos que si viene una persona a vivir en Mission si no tiene casa, que encuentre la oportunidad de construir un lugar donde vivir”.

ANECDOTA CON TRUMP

Inquirido sobre la importancia de la comunicación en español, el Dr. Ocaña responde que “claramente los vecinos que tenemos al sur y muchos que aquí viven que van todas las mañanas hacia Reynosa y regresan por la tarde se tienen que comunicar. Tenemos que convivir nosotros”, eso es algo que el mismo presidente Donald Trump no entendía, dice el entrevistado, haciendo alusión a la visita que el mandatario estadounidense hizo a McAllen el año pasado. “El —Trump— no entendía eso que decimos voy a Reynosa y van a Reynosa y ahorita vengo y al rato regreso y vienen y duermen en Estados Unidos. El no comprendía. Creía que todos cruzan por el río, en el agua, pero no. También cruzamos en el puente”, con lo que concluye, con la anécdota, en medio de risas, la charla para este medio informativo. (Fotos cortesía de la ciudad de Mission)



