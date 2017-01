Destaca Jim Darling logros de su gestión como alcalde de McAllen

Por Diana Grace Partida

McAllen.- Una vez más, como en anteriores ocasiones, el alcalde Jim Darling fue ovacionado a su llegada al Centro de Convenciones para presentar su cuarto informe de gobierno (State of the City) donde destacó los principales logros del 2016.

Girando en el tema “Nuestra Ciudad”, el edil llegó vestido como empleado de servicios públicos para detallar sus actividades más sobresalientes del año.

Fue un discurso conciso, en el cual Darling incluyó los diversos proyectos que se desarrollaron, como los cuatro hoteles en el área del Centro de Convenciones y el Centro de Bellas Artes, aunado a diversos proyectos de infraestructura.

Destacó que la tasa de desempleo de McAllen fue más baja que la del Estado y la de los Estados Unidos, en 4.4% durante el mes de diciembre.

Del mismo modo enfatizó la importancia de los consumidores mexicanos en la economía de la ciudad.

“El crecimiento de las compras en línea, y particularmente la disminución del valor del peso, han presentado un desafío a nuestra ciudad”, expresó durante su comparecencia.

“En lo que se refiere al peso devaluado, creemos que el comprador mexicano continúa viniendo a McAllen, de acuerdo con datos del cruce de puentes; sin embargo, no están comprando tanto y no se hospedan en la ciudad, lo que se refleja en los números de impuestos de ventas y la ocupación de hoteles, reveló.

“Pero la buena noticia es que siguen viniendo, independientemente de la retórica de Washington y los diversos contratiempos”.

Darling manifestó que están comprometidos a mantener los impuestos a la propiedad bajos, los cuales están catalogados entre los más bajos de cualquier ciudad del mismo tamaño en el Estado con una tasa de .4763.

Lo anterior ha generado un aumento del 86% en los proyectos de construcción.

Darling declaró que se eligió este tema porque realmente cree que esta ciudad no le pertenece al Alcalde o a la Comisión, ni al personal de la Ciudad, ni a ningún otro grupo. Pertenece a todos.

“Seremos exitosos o no, en la medida en que nuestros ciudadanos de McAllen se apropien de esta comunidad y pongan de su parte para mejorarla”.

