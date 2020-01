Distrito Escolar de McAllen reconoce labor de la junta directiva

El Distrito Escolar Independiente de McAllen se unirá a 1,025 distritos escolares en todo Texas para celebrar enero como el Mes de Reconocimiento de la Junta Escolar.

«Los miembros de nuestra junta escolar proporcionan liderazgo y supervisión para nuestro distrito escolar», el Superintendente de McAllen ISD, J.A. González, Ed.D., dijo. “Se enfocan en el éxito de los niños en nuestro distrito durante todo el año. Celebrando el Mes de Reconocimiento de la Junta Escolar es cuando les agradecemos por todo lo que hacen».

Los miembros de la junta que sirven a McAllen ISD son: Marco Suárez, presidente; Sam Saldivar, Vicepresidente; Conrado Alvarado, Secretario; Debbie Crane Aliseda, Fideicomisaria; Larry Esparza, Fideicomisario; Tony Forina, Fideicomisario y Daniel Vela, administrador.

Sirviendo como un enlace entre la comunidad y el aula, los miembros de la junta escolar son elegidos para establecer las políticas que proporcionan el marco para las escuelas públicas. La junta de McAllen ISD es responsable de un presupuesto anual de casi $ 283 millones, 22,500 estudiantes, 3,400 empleados y 31 campus.

Algunos de los principales logros y reconocimientos recientes incluyen:

– Obtener la calificación de responsabilidad más alta del estado, una «A», en 2018 y 2019.

– Las escuelas secundarias de McAllen ISD están clasificadas entre las mejores escuelas de Estados Unidos por US News & World Report o The Washington Post por quinto año consecutivo. Los cinco fueron clasificados por US News & World Report en la primavera de 2019.

– Obtener la Distinción de preparación post-secundaria del estado tres años consecutivos (2017-18, 2018-19 y 2019-20)

– Obtener el Sistema de Calificación de Integridad Financiera de Texas (Escuela PRIMERA) por 16ª vez en 17 años con una puntuación perfecta en los últimos ocho años.

– Top 5 en el estado en los premios de Excelencia en Educación H-E-B para la Junta Escolar Sobresaliente, primavera de 2019.

– McAllen ISD fue nombrada Mejor Comunidad Nacional para la Educación Musical por séptimo año consecutivo, colocando al distrito entre el 4% de los distritos escolares más importantes del país.

– Todas las escuelas elegibles continúan siendo reconocidas entre las escuelas más saludables de Estados Unidos desde 2014.

– Sam Houston Elementary se convirtió en una escuela nacional de Blue Ribbon en el otoño de 2019.

