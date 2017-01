Donald Trump proclama una nueva era con “Estados Unidos primero”

Washington, (Notimex).- Donald J. Trump juramentó de manera oficial como el presidente número 45 de Estados Unidos y proclamó que la frase “Estados Unidos primero”, será la nueva visión que gobernará al país para recuperar su gloria, su riqueza y sus fronteras.

Ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, Trump hizo el juramento con la mano izquierda sobre su biblia personal y otra usada por Abraham Lincoln en 1861, mientras mantenía alzada la mano derecha.

“De este día en adelante una nueva visión gobernará nuestra tierra, de ahora en adelante será solo Estados Unidos primero”, enfatizó.

“Nunca serán olvidados. Su voz, sus esperanzas y sus sueños definirán el destino estadunidense”, subrayó Trump, de 70 años.

“Todas las decisiones en comercio, en inmigración, en asuntos exteriores, serán hechas para beneficiar a los trabajadores de Estados Unidos y sus familias”, remató en nuevo mandatario.

La ceremonia de juramentación contó con la presencia de los expresidentes George W. Bush, James Carter y William Clinton, así como de su esposa Hillary Clinton, pero no asistieron en protesta 60 legisladores demócratas y el evento estuvo marcado por protestas en las calles aledañas.

“Estados Unidos empezará a ganar otra vez, a ganar como nunca antes, vamos a traer de regreso nuestros trabajos, nuestras fronteras, nuestra riqueza y nuestros sueños”, enfatizó Trump.

En su mensaje, el nuevo mandatario reiteró sus prioridades de gobierno para los próximos cuatro años, aunque no entró en detalles de políticas específicas y el tema fronterizo fue uno de los más recurrentes.

“Debemos proteger nuestras fronteras de los perjuicios de otros países haciendo nuestros productos, robando nuestras compañías y destruyendo nuestros empleos”, indicó.

Trump señaló que su gobierno pondrá en marcha la construcción de carreteras, puentes y aeropuertos, túneles y vías de ferrocarril, además de hacer innecesaria la beneficencia pública.

En el plano internacional, Trump sostuvo que Estados Unidos no buscará imponer su voluntad sobre otros países, sino dejará que brille como ejemplo para la humanidad, sin mencionar a algún país en particular.

“Buscaremos amistad y buena voluntad con las naciones del mundo, pero lo haremos con el entendimiento de que es el derecho de todas las naciones primero”, subrayó.

No obstante, dejó en claro que Estados Unidos buscará reforzar viejas alianzas y unirá a la civilización mundial contra el “terrorismo islámico radical, al que erradicaremos de la faz de la Tierra”.

“No debe haber miedo. Estamos protegidos y siempre estaremos protegidos. Estaremos protegidos por los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas y de la policía. Y más importante, estaremos protegidos por Dios”, finalizó.

