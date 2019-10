Dos millones de ITINs vencen en 2019

• Llaman a renovar pronto para evitar retrasos en reembolsos

Los contribuyentes con Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) que expiran pueden renovar sus ITINs más rápidamente y evitar retrasos en los reembolsos el próximo año al presentar su solicitud de renovación pronto, dijo el Servicio de Impuestos Internos.

Un ITIN es un número de identificación tributario usado por los contribuyentes que no califican para obtener un número de seguro social. Cualquier ITIN con dígitos medios 83, 84, 85, 86 y 87 vencen a finales de este año. Además, cualquier ITIN que no se use en una declaración de impuestos en los últimos tres años vencen. Como recordatorio, también se pueden renovar los ITINs con dígitos medios 70 a 82 que vencieron en 2016, 2017 o 2018.

El IRS urge a aquellos afectados a presentar una solicitud de renovación completa, Formulario W-7, Solicitud de Número de Identificación Individual del Contribuyente del IRS, tan pronto como sea posible. Asegúrese de incluir todos los documentos de identificación y residencia requeridos. Si no los incluye, se retrasará el procesamiento hasta que el IRS los reciba. Con cerca de dos millones de hogares de contribuyentes afectados, la pronta solicitud ayudará a evitar las prisas, así como retrasos en los reembolsos y en el procesamiento en 2020.

Comparte tu opinión.