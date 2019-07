Dr. Heriberto Alanís es nombrado Director Médico de «The Clinic»

WESLACO, Texas – El Dr. Heriberto Alanís, originario del Valle Medio, ha sido nombrado Director Médico de «The Clinic», que atiende a pacientes de todas las edades de la región en el 1600 N. Westgate, Suite 800, detrás de Home Depot, en Weslaco.

«La Clínica» se preocupa por toda la familia y es un servicio de Knapp Medical Group. Los pacientes pueden recibir atención para una amplia variedad de afecciones, con servicios que incluyen control de la diabetes, control de la presión arterial alta, exámenes de bienestar y exámenes físicos.

El Dr. Alanís nació en Weslaco, en el Centro Médico Knapp. Terminó la escuela de medicina en la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston, después de obtener una licenciatura en artes de la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, completó una pasantía de transición en el Brackenridge Hospital en Austin y luego completó una residencia en Medicina de Emergencia en el Boston City Hospital en Boston, Massachusetts.

El Dr. Alanís previamente enseñó Medicina de Emergencia en la Universidad de Stanford en California, como Profesor Clínico Asistente de Medicina de Emergencia y tiene más de 20 años de experiencia como médico. Está certificado por la junta y entrenado en residencia en medicina de emergencia.

Además del Centro Médico Knapp, Alanís está afiliado a la Escuela de Medicina UTRGV y ayuda a capacitar a los residentes médicos a través del Programa de Residencia de Práctica Familiar UTRGV / Knapp en Mercedes. También se desempeñó anteriormente como profesor clínico asistente de medicina familiar y medicina de emergencia en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio.

Los pacientes de The Clinic no necesitan hacer una cita, pero pueden ingresar. La clínica está abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y acepta Medicare, Medicaid y la mayoría de los planes de seguro. Para obtener más información, llame al (956) 565-2727.

