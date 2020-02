El detrás de cámara de personajes animados hechos con impresión 3D

La impresión 3D puede tener muchos giros y uno de ellos llegó al cine de la mano de la película Missing Link producida por Laika y estrenada en abril 2019

NOTIPRESS.- Missing Link es una película realizada con la técnica cinematográfica ‘stop motion’, la cual consiste en tomar alrededor de 24 fotos por cada segundo producido. Estos personajes animados fueron impresos con la impresora Polyjet de Stratasys. En entrevista con NotiPress, Carlos Ramírez, Territory Manager de la firma, dijo que la firma productora Laika ha tenido avances significativos desde la creación de Coraline, Box Trills y Kubo. «Los límites los estable el usuario», sostuvo el especialista en impresión 3D. Detrás de cámara hay un trabajo en equipo que demanda -en muchos casos- años de desarrollo.

Ramírez señaló en entrevista exclusiva, «muchas veces tenemos preceptos de que la tecnología [de 3D] sólo sirve para prototipos y no vemos más allá». Esto justifica en gran medida que los límites son impuestos verdaderamente por el usuario y no por la tecnología per se. Uno de los principales retos cinematográficos de Missing Link -detrás de cámara- era el de lograr más detalles, de la máxima calidad posible. Esto se consiguió gracias a la tecnología utilizada en la impresión 3D, agregó el experto.

La película de 95 minutos y estrenada el 12 de abril de 2019 en Estados Unidos recaudó alrededor de 25 millones de dólares. En México se estrenó el 8 de noviembre de 2019 y en 2020 se puede conseguir en Blu-Ray y DVD . El largometraje trata sobre Lionel Frost, un investigador de mitos y monstruos que ante la incredulidad de la comunidad, decide viajar a Cascadia, noroeste estadounidense, para demostrar un eslabón perdido, el enlace entre el ser humano y el mono.

El responsable de Stratasys para México y el Caribe, contó a NotiPress cómo alcanzan colaboraciones con distintas industrias. Un equipo de profesionales de la firma, se dedica a distintas industrias verticales como el sector automotriz, médico o aeroespacial. Ellos descubren oportunidades para desarrollar nuevas aplicaciones en el uso de la tecnología de manufactura aditiva y generalmente lo hacen de la mano del equipo de ventas.

Así, se integran por ejemplo para asistir en la creación de prototipos para el cuidado de la salud. Mediante la impresora J750 Digital Anatomy, diseñaron prótesis biomecánicas de la anatomía humana. Por su parte, la firma estadounidense contribuyó con la industria ferroviaria alemana. Mediante manufactura aditiva construyeron piezas de refacciones de trenes bajo la premisa de ahorrar tiempo y costos.

Por su parte, la empresa tecnológica colaboró con Big Dog Garage de Jay Leno en la construcción de piezas de alto desempeño para vehículos de autos clásicos. Leno tiene una colección de 169 autos y 117 moticicletas y mediante la impresión 3D, logra construir piezas de refacción que ya no se fabrican en el mercado.

Debido a la complejidad de ciertas industrias como el caso del largometraje Missing Link producido por Laika, Ramírez ilustra, la función de Stratasys «es ayudar a nuestros clientes a llegar a estas soluciones y facilitar llegar a éstas a través de la tecnología». Existen múltiples elementos detrás de cámara pero el especialista insiste en que los verdaderos límites siempre son impuestos por el usuario y no por la tecnología. Los personajes animados de Missing Link fueron construidos con tecnología de impresión 3D.

Comparte tu opinión.