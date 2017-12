El universo conspiró a mi llegada a EUA: Jaime Camil

Los Ángeles, (Notimex).- El universo conspiró y me confirmó mi decisión de probar suerte en Estados Unidos, afirmó el actor Jaime Camil, quien dijo que a diez años de ello y de tocar muchas puertas no se arrepiente de esa decisión.

“Fue bien curioso. Cuando decidí probar suerte en Estados Unidos recuerdo que le dije a la productora Rosy Ocampo que me diera chance por si me aparecían las ofertas, y aunque no tenía nada concreto, me aparecieron tres invitaciones”, declaró en entrevista con Notimex.

“Uno de estos era la serie “Jane the virgin” (Juana la virgen) y ahora ya vamos en la grabación de la cuarta temporada”, comentó sobre la serie que en latinoamérica se proyecta en tercera temporada y en donde actúa como Rogelio de la Vega.

“No me puedo quejar de cómo me ha ido, Yo ya llevaba haciendo la clásica temporada de pilotos y audiciones aquí y allá; creo que la profesión de ser actor es donde más experimentas el rechazo uno tras otro y puertas cerrándose en tu cara una tras otra, es la naturaleza misma de la profesión”, indicó.

“Por diez años estuve viniendo a Estados Unidos y fui mucho tiempo rechazado, así que cuando estaba haciendo ‘Qué pobres tan ricos’ y sin tener nada de trabajo en Estados Unidos, le dije a Ocampo no vaya a ser la de malas y me llamen, y sí ocurrió”, recordó.

Fue una invitación directa, no era para audición y así llegó Jane the virgin. Indicó que aunque cada temporada son 20 episodios, aún busca hacer alguna película mexicana “Aunque sé que es muy difícil porque tendrá que coincidir con los tiempos de descanso de la serie, pero estamos intentándolo.

Camil también se mostró orgulloso de haber aportado la voz del padre de”Miguel”, en la película “Coco” de Disney Pixar, que se ha convertido en la más taquillera en México y de gran aceptación en su reciente estreno en Estados Unidos.

“Esta película se va a sumar a un fenómeno cultural en Estados Unidos en donde la aceptación por la cultura mexicana, y en especial por la tradición del Día de Muertos, está creciendo de forma explosiva”, aseguró.

Camil también es la voz en español del juego educativo OSMO que ha sido ubicado por CNN entre los diez mejores juegos infantiles interactivos para Navidad en Estados unidos. Es el primer juego de realidad aumentada que fusiona la animación digital con el mundo físico y en el que los niños dirigen su propio corto animado.

