Emite UAT convocatoria para elección de Rector

La Asamblea Universitaria aprobó la convocatoria para elecciones de Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por el período 2018-2021, en base al Artículo 28 Fracción I del Estatuto Orgánico de la máxima casa de estudios del estado.

En este marco, el Rector Enrique Etienne Pérez del Río informó a los miembros de la Asamblea Universitaria, que por motivos de salud no participará en el proceso para reelegirse al frente de la institución.

Ante los miembros del máximo órgano colegiado de la UAT, integrado por los directores y representantes de maestros y alumnos de los 26 planteles, Enrique Etienne explicó las razones médicas que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Los doctores me dijeron que lo que tenía que haberle dado a la UAT físicamente, ya se lo di. Y la pasión que le dediqué a la actividad universitaria me absorbió físicamente”, reconoció el Rector.

Comentó que en el resto de su período rectoral, en los próximos meses, estará adaptándose a las nuevas condiciones para el cuidado de su salud: “Eso es por lo cual no participo en la reelección”.

En su mensaje, dijo que la unidad entre todos los universitarios ha sido fundamental para que la UAT esté avanzando con grandes logros en la academia, la investigación y la vinculación, una actividad en la que dijo, todos los universitarios se identifican y están ocupados.

“La UAT no es un rector, no es una persona, no es un grupo de personas, la UAT somos todos” recalcó, tras destacar también que todos los universitarios esperan un proceso de elección de Rector con toda madurez y tranquilidad.

“La UAT es una institución muy madura, perfectamente va tener su proceso en paz y tranquilidad”, acotó.

Conforme al Estatuto Orgánico, se dio paso a la presentación de la Convocatoria para el proceso de elección Rector a cargo de la Junta Permanente, órgano que para este efecto fue designado por la Asamblea en la sesión del pasado 15 de junio.

Destaca la convocatoria que los consejos técnicos de las facultades, unidades académicas y escuelas, podrán presentar por conducto de la Junta Permanente ante la Asamblea, la propuesta de un aspirante acompañado de un plan académico y administrativo para la UAT. Las propuestas deberán ser entregadas en la sede de la Junta en el Edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el 23 de agosto de 2017.

El período de auscultación de aspirantes será los días 24 y 25 de agosto. Los resultados de la auscultación ante la Asamblea el día 28 de agosto.

En esta misma fecha, se llevará a cabo la sesión de la Asamblea donde por medio de valoración cualitativa elegirá por mayoría de votos de los asambleístas hasta tres candidatos que reúnan los mejores méritos académicos y administrativos para ocupar el cargo de Rector.

En la asamblea del 28 de agosto, él o los candidatos electos a Rector, presentarán ante la asamblea su plan de desarrollo.

La votación se llevará a cabo el día 12 de septiembre de las 7:00 a las 18:00 horas en las 26 facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT. Los votos y actas correspondientes serán recibidos por la Junta Permanente el miércoles 13 de septiembre de 9:00 a 18:00 horas, y a más tardar el jueves 14 de septiembre de las 9:00 a las 15:00 horas.

En Asamblea programada para el 19 de septiembre de 2017, la Junta Permanente dará a conocer los resultados de las votaciones. En la misma sesión se declara Rector Electo y se fijará la fecha para la respectiva toma de protesta.

