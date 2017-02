Entra en vigor nuevo programa de reciclaje en McAllen

Se espera mejorar el cumplimiento de las normas de reciclaje

Por Diana G Partida

McAllen.- A partir de esta semana, la ciudad de McAllen, Departamento de Obras Públicas, División de Residuos Sólidos, puso en marcha el programa “¡Recicla bien!”. El mismo está diseñado para mejorar la calidad de los productos que se reciclan en los contenedores azules.

El programa incluye un programa de educación de parte de los empleados de residuos sólidos, notificaciones de incumplimiento y, finalmente, la pérdida del contenedor azul y el aumento de tarifas de servicios de residuos sólidos en caso de hacer caso omiso.

“Reciclar es algo que hay que hacer, no sólo para nuestra comunidad y no sólo para nuestros hijos, sino para el futuro de nuestro medio ambiente”, expresó el Alcalde de la Ciudad de McAllen, Jim Darling.

“El reciclaje es una cosa tan fácil de hacer, que sólo tenemos que poner de nuestra parte para ayudar a preservar los recursos naturales.”

“¡Recicla bien!” es el nuevo mensaje que se estará impartiendo en la ciudad con la finalidad de recordar a los residentes de McAllen lo que está permitido en los contenedores azules.

Entre los materiales reciclables aceptables se incluyen: papel, botellas de plástico, latas de aluminio, cartón, botellas y frascos de vidrio. Todos los artículos reciclables deben estar limpios y libres de residuos de alimentos.

El resto de los residuos se van al bote de basura, incluyendo: comida, hierbas, desechos médicos, pañales, espuma de polietileno, mangueras y los materiales reciclables contaminados con residuos de alimentos, (por ejemplo, un bote de plástico con comida).

El objetivo de esta campaña es aumentar la cantidad de tonelaje reciclado recogido, la cual actualmente oscila en alrededor de 2 mil toneladas al año y reducir la cantidad de reciclaje contaminado, el cual se estima aproximadamente equivale al 75%.

Los residentes de McAllen comenzarán a recibir un paquete educativo con información sobre lo que se puede y no se puede reciclar en el contenedor azul, así como información sobre las inspecciones de basura en su vecindario.

A partir del 1 de noviembre, las inspecciones se llevarán a cabo en toda la ciudad, para verificar el cumplimiento.

Tras las inspecciones, los residentes que no cumplan con los requisitos será advertidos y en caso de incurrir nuevamente en una violación, su bote será retirado y un segundo contenedor de basura será proporcionado automáticamente, incrementando con ello su cuota mensual.

Comparte tu opinión.