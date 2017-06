Experta resalta la importancia del desayuno para estar saludable

Guadalajara, Notimex).- La nutrióloga Sigrid Pimentel Martín afirmó que el desayuno es uno de los tiempos de comida más importantes, debido a que nuestro cuerpo se encuentra en ayuno por las horas que permanecemos sin consumir algún alimento durante la noche.

La experta indicó que es de suma importancia que los escolares consuman alimentos previos al inicio de clases, ya que diversos estudios evidencian que aumenta el rendimiento escolar y la captación de información es mayor.

Detalló que en el desayuno se deben incluir todos los grupos de alimentos como frutas, verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal.

“Podemos citar una serie de ejemplos de desayunos escolares como son huevo revuelto a la mexicana con frijoles de la olla y un vaso de leche, quesadillas de panela con aguacate y su vaso de leche o tacos de frijoles con queso de mesa con jugo de naranja natural en pequeñas porciones”, dijo la especialista.

Añadió que es importante recordar que el aporte energético del desayuno para el preescolar debe ser de 325 kilocalorías, para primaria de 395 kilocalorías y para secundaria de 545 kilocalorías.

Pimentel Martín recomendó para un desayuno saludable incluir alimentos regionales, establecer horarios de desayuno, realizar preparaciones sencillas o dejar el desayuno y lonchera listo un día antes, incluir platillos que no se necesiten calentar y que no sean de fácil descomposición, así como elegir alimentos cuyo consumo no lleve bastante tiempo, fáciles de transportar, empaquetar los alimentos en recipientes herméticos y siempre incluir una botella de agua simple.

“Si se desea agua de fruta que sea natural y sin adicionar azúcar, pero siempre agregar botella de agua simple, además, hay que disminuir o evitar el consumo de embutidos como salchicha, jamón o chorizo”, agregó.

