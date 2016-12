Futuro incierto para el DACA

Representantes de LUPE contestan las preguntas más comunes acerca del programa de Acción Diferida

San Juan, TX – Cientos de miles de jóvenes inmigrantes y sus familias a través de todo el país, se encuentran preocupados sobre los posibles movimientos ligados al futuro del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA.

Muchas son las preguntas y dudas sobre qué deben hacer los jóvenes inmigrantes ahora que el país tendrá un nuevo presidente.

En un esfuerzo para ayudar a estos jóvenes y sus familias a entender el estado actual de DACA y preparase para lo que podrá venir, representantes de la Unión del Pueblo Entero (LUPE) están repartiendo información de las preguntas más frecuentes acerca de este programa.

“DACA continúa estando vigente, sin embargo es muy difícil pronosticar cómo y cuándo el programa podría ser cancelado. La inauguración del nuevo presidente será el 20 de enero de 2017. Por lo tanto las solicitudes iniciales y de renovación se continuarán procesando”, expresó John-Michael Torres, activista de LUPE.

¿Qué hacer si se tiene DACA?

“Mantén la calma, tu permiso de trabajo continuará siendo válido por el momento. Aunque no hay garantía de cómo esa información será usada en el futuro, continuaremos luchando por ti y las más de 700 mil personas con DACA”, aseguró Torres.

Si su DACA necesita ser renovado, el mayor riesgo es que la solicitud de renovación tal vez no sea procesada antes del 20 de enero de 2017 y se pierda el dinero. El tiempo de procesar la solicitud de renovación de DACA varía dependiendo de su lugar de residencia.

¿Qué hago si califico para DACA?

“Si todavía no has solicitado DACA, se recomienda que no lo solicites de momento, ya que el proceso tarda varios meses y la solicitud cuesta $465, precio que incrementará a $495 a partir del 23 de diciembre. Lo más recomendable es esperar para ver qué va a pasar con el programa, ya que al solicitar el DACA, uno se expone por completo a las autoridades de inmigración”.

¿Puedo viajar fuera de los Estados Unidos?

“El permiso para viajar fuera de los Estados Unidos a través de DACA se llama “Advance Parole.” Advance Parole no es recomendado para todos y si estás considerando viajar fuera del país, por favor consulta con nuestra organización o con un abogado de inmigración antes de viajar. Si alguien ya está viajando con Advance Parole, es importante que regrese antes del 20 de enero de 2017”.

Por último, Torres indicó que de tener más dudas, pueden recurrir a sus oficinas, ya que es posible tener otras opciones legales o que califique para algún otro beneficio de inmigración.

