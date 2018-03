Gael García vuelve a la jungla con cuarta temporada de la serie “Mozart”

México, (Notimex).- La cuarta temporada de la serie “Mozart in the Jungle”, protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal, se estrenó en Fox Life el pasado jueves a las 17:00 horas.

Gael da vida a “Rodrigo”, un talentoso y excéntrico director de orquesta que, con su particular espíritu, revoluciona las estructuras y la vida de todos los que lo rodean, entre ellos “Hailey” (Lola Kirke), una joven y talentosa oboísta.

El programa retrata con una mirada peculiar, divertida y provocativa la vida privada y pública de los miembros de la Sinfónica de Nueva York, por lo que el drama y las travesuras tras bambalinas continuarán en esta nueva entrega de 10 episodios.

Esta vez se presentarán cambios radicales para la Sinfónica de Nueva York, mientras la orquesta se reagrupa después de una temporada pasada muy polémica: el maestro “Rodrigo” y su protegida “Hailey” pasan a la siguiente etapa de una relación complicada por ambiciones encontradas.

Además, mientras “Hailey” lucha para demostrar su valía como directora y “Rodrigo” lo hace para mantener viva su inspiración, el conductor destituido de la orquesta, “Thomas” (Malcolm McDowell), empieza en una orquesta rival, lo que complica su romance con la presidenta de la junta Gloria (Bernadette Peters).

Por su parte, la violoncelista líder Cynthia (Saffron Burrows), descubre una nueva pasión inesperada, en tanto que un viaje a Tokio trae tensiones inesperadas y pone a todos los personajes en un camino completamente nuevo, se dio a conocer mediante un comunicado.

La serie de ficción está inspirada en la autobiografía del año 2005 del oboísta Blair Tindall, “Mozart in the Jungle: Sex, drugs and classical music”, donde la ambición, el dinero, la fama, el romance y las rivalidades creativas de largo plazo alimentan una atmósfera llena de nuevas oportunidades y viejas inseguridades.

“Mozart in the jungle” fue creada y escrita por Jason Schwartzman y Roman Coppola; en la cuarta temporada se incluye la participación de las estrellas: Debra Monk, Masi Oka, Michael Emerson y John Cameron Mitchell.

