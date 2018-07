George López llega con su comedia “The Wall World Tour” a la Bert Ogden Arena

El conocido comediante y actor George López se hará presente en el Valle del Río Grande con su show “The Wall World Tour” para hacer reír a la gente.

López llega este 27 de octubre a la Bert Ogden Arena, con todo un historial a lo largo de una exitosa vida artística que le ha ganado una legión de millones de seguidores tanto en la televisión, en sus shows, como en las redes.

La carrera multifacética de López abarca la televisión, el cine, la comedia de pie (stand-up) y la televisión nocturna.

Comediante, actor, escritor y productor, López, nacido en Los Angeles, de ascendencia mexicana, ha recibido numerosos reconocimientos, incluidas nominaciones al Premio Grammy como Mejor Álbum de Comedia por “Alto, Oscuro y Chicano” en 2009, “El Más Chingón” en 2006 y “Líder de equipo” en 2004. También fue el centro de atención del galardonado documental, “Brown is the New Green: George López and the American Dream”.

Los boletos salen a la venta este viernes 27 de julio en bertogdenarenargv.com y en la taquilla del H-E-B Park localizada en el 1616 S. Raúl Longoria en Edinburg, Texas.

