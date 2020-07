Gobierno no deportará a los menores que estuvieron en hotel de McAllen

Tucson (AZ), (EFE News).- La Administración del Gobierno federal accedió a no deportar a los menores indocumentados que habían sido puestos en un hotel de McAllen, Texas y los mantendrá en territorio nacional para ser enviados eventualmente con sus familiares.

La decisión alcanzada la noche del lunes es resultado de un acuerdo judicial tras una demanda entablada por organizaciones civiles como ACLU y Texas Civil Rights Project (TCRP) contra el Gobierno por mantener en hoteles de Texas y Arizona a menores y familias indocumentadas.

El grupo TCRP señaló el lunes que los menores ya fueron enviados a un albergue del Departamento de Refugiados, desde donde se comenzará la búsqueda por algún familiar o patrocinador en EEUU y tendrán acceso a abogados.

Los demandantes quieren ahora que el Congreso investigue la practica de enviar a menores no acompañados a hoteles, en especial porque este acuerdo legal solo cubre a unos 17 menores que se encontraban hasta la semana pasada en el Hampton Inn, en McAllen (Texas).

Según los grupos civiles, que demandaron al Gobierno la noche del viernes, en durante al menos dos meses el Gobierno ha mantenido a los menores en hoteles de Arizona y de dos ciudades fronterizas de Texas para luego deportarlos de manera expeditiva.

La Administración federal se ampara en una directiva de los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para evitar la propagación del coronavirus que ha impedido se procesen solicitudes de asilo.

La noche del viernes, la cadena de hoteles Hilton señaló que el Hampton Inn & Suites ya no alberga a ningún indocumentado y que ha instruido al resto de sus hoteles y franquicias para que no alquile habitaciones a menores y familias migrantes bajo custodia federal.

Un día antes, videos que circularon en redes sociales mostraban a abogados de TCRP tratando de entrar al hotel Hampton Inn y comunicarse con los niños y otros indocumentados en este lugar, pero fueron sacados a empujones por personas que supuestamente están cuidando a los niños y adultos.

Comparte tu opinión.