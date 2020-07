Gobierno se lleva niños migrantes de hotel en McAllen, Texas, dice abogada

Tucson (AZ),(EFE News).- El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a llevarse niños migrantes hospedados en un hotel de McAllen, Texas, sin que se sepa dónde están o si fueron deportados, aseguró el viernes la abogada Karla Vargas, de la organización de servicios legales Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP).

El grupo denunció esta semana que niños migrantes no acompañados están siendo llevados a hoteles en Texas y Arizona para ser después expulsados del país sin dejar ningún rastro legal y negarles su derecho a presentar una petición de asilo.

“Sabemos que anoche sacaron a un grupo de niños; no sabemos cuántos y si fueron llevados a otro lugar o fueron deportados. Tampoco sabemos cuántos quedan aún dentro del hotel”, dijo Vargas a Efe.

Indicó que abogados del TCRP trataron ayer de entrar al hotel Hampton Inn y comunicarse con los niños y otros migrantes que se sabe están en este lugar; sin embargo, fueron sacados a empujones por personas que supuestamente están cuidando a los niños y adultos.

La abogada relató que algunos migrantes escribieron mensajes en pedazos de papel que colocaron en las ventanas pidiendo ayuda. En uno de estos papeles escribieron que no tenían acceso a un teléfono.

“Estos migrantes están prácticamente secuestrados; no hay un rastro de su presencia en este país porque simplemente el Gobierno federal nos está negando esta información”, dijo.

En su opinión, bajo la “excusa” de la pandemia de COVID-19 el Gobierno no está permitiendo que los migrantes, incluyendo menores no acompañados, presenten sus peticiones de asilo, poniéndolos en cuartos de hotel en vez de enviarlos a albergues, para después expulsarlos del país sin dejar ningún registro.

“No les están dando oportunidad de hablar con un abogado, con su familia. Ni siquiera les abren un caso migratorio. Simplemente les dicen que la frontera está cerrada y los vamos a regresar”, aseveró.

Esta información la han obtenido los abogados basándose en entrevistas con algunos de estos menores que han podido entrevistar después de haber sido deportados.

El TCRP (integrado por abogados y activistas) tiene conocimiento que esta práctica de llevar a los menores a hoteles en Texas y posiblemente también en Arizona se lleva a cabo desde marzo, por lo que se podría tratar de miles de casos.

En junio pasado el TCRP y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron una demanda contra del Gobierno federal en nombre de una menor de 13 años que pasó por este proceso.

La abogada asegura que padres los han contactado porque no saben nada del paradero de sus hijos.

El grupo también expresó preocupación ante la pandemia de COVID-19 y la salud de estos niños que se encuentran en hoteles, ya que no saben si están recibiendo atención medica en caso de que la requieran.

Los abogados del TCRP fueron los primeros en denunciar la presencia de camionetas blancas no marcadas en los estacionamientos de este hotel, las cuales son utilizadas para transportar a los menores.

En Arizona diversas organizaciones y abogados que trabajan en favor de los migrantes dijeron desconocer si esta práctica también se está llevando a cabo en hoteles locales.

Comparte tu opinión.